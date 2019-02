So närrisch war das Wochenende in der Region

Strahlender Sonnenschein und tausende Maskenträger: Die Narren hatten die Region am Wochenende fest im Griff. Egal, ob in Laupheim, Mittelbuch oder Tannheim – tausende Besucher säumten die Strecken, als sich der jeweilige Umzug durch die Straßen schlängelte. Abgesehen von den Narrensprüngen gab es weitere Fasnets-Veranstaltungen. Schwäbische.de zeigt hier einen Ausschnitt des bunten Treibens:

Laupheim: Fast 100 Gruppen ziehen durchs Zentrum

Ausnahmezustand in Laupheim: Beim Narrensprung sind am Sonntag 4000 Hästräger durch die Innenstadt gezogen. Und das bei blauem Himmel und Sonnenschein.

Kräuterhexen, Feuerteufel und Wassergeister in der Laupheimer Innenstadt: Rund 4000 Hästräger feierten beim Narrensprung der Alb-Donau-Region (ADR) am Sonntag, machten Musik und beschenkten die Zuschauer am Straßenrand – manchmal mit Süßigkeiten, manchmal mit einer ordentlichen Ladung Konfetti. Mehr Bilder finden Sie hier.

Mittelbuch: Nur alle paar Jahre steht der Ort Kopf

Hippies und Hästräger haben sich beim Mittelbucher Umzug bestens vertragen. (Foto: Georg Kliebhan)

Nur alle paar Jahre findet in Mittelbuch bei Ochsenhausen ein Fasnetsumzug statt. Der Musikverein Mittelbuch eröffnete pünktlich am Samstag um 15 Uhr das bunte Treiben durch die Gemeinde. Der Kindergarten und die Gardemädchen folgten. Während des Umzugs, bei dem sich Hippies, Wikinger und Narren trafen, schien die Frühlingssonne. Weitere Bilder finden Sie hier.

Tannheim: Straßen fest in Narrenhand

Viele Hästräger und Gardemädchen bereicherten den Narrensprung in Tannheim. (Foto: Ferdinand Leinecker)

Bevor der Narrensprung in Tannheim am Samstag um 14 Uhr begonnen hatte, wurde in der Pfarrkirche St.Martin eine Narrenmesse gefeiert. Da noch viele Gäste an die Umzugsstrecke pilgerten, verspätete sich der Beginn. Angeführt von einer Fußgruppe aus Tannheim mit ihrem Narrenruf „Daaschora ond Mielebach – heidanei isch des a Sach“ setzte sich der Zug mit 47 Gruppen in Bewegung. Bilder sehen Sie hier.

Ochsenhausen: Musiknacht bildet den Auftakt

Ob Samba, Schlager, Rock oder Pop – die närrische Musiknacht in Ochsenhausen hatte viele Musikstile im Programm. (Foto: Leinecker)

„Dìa de los muertos a la KGO Ochsenhausen – Wir feiern bunt und fröhlich wie in Mexiko“, unter diesem Motto wurde in Kuhhausen die Fasnet eingeläutet. Es regieren Prinz Daniel II. (Daniel Walker) und Teresa I. (Teresa Müller) in dieser Saison. Ob Samba, Schlager, Rock oder Pop – die närrische Musiknacht in Ochsenhausen hatte viele Musikstile im Programm. Bilder gibt's hier.

Uttenweiler: Mit Zunftball startet die Fasnet

Sportlich, akrobatisch, waghalsig: Die „Golden Stars“ beeindruckten mit ihren Stunts und Luftsprüngen. (Foto: Sebastian Weber)

„Pflug-Raicher, Pflug-Raicher, Pflug-Raicher“ – dieser Narrenruf, musikalische Darbietungen und akrobatische Meisterleistungen waren beim Zunftball der Pflugraicher in der Uttenweiler Sport- und Festhalle allgegenwärtig. Zuvor hatten die Pflugraicher mit dem Stellen des Narrenbaums auf dem Schlossplatz die Hausfasnet eingeläutet. Mit dem Narrenbaumstellen und einem Zunftball startete Uttenweiler in die Fasnet. Bilder finden Sie hier.

Zwiefalten: Rälle feiert 90. Geburtstag

Die Stimmung war bereits beim Zunftmeisterempfang im Haus Adolph Kolping am Sonntagmorgen beim Freundschaftstreffen der Narrenzunft Rälle Zwiefalten gut: „Narren sind lebenswichtig!“ Die Freude war allseits groß und stieg noch weiter an bei dem prächtigen Sonnenschein, der vielversprechend über den ganzen Narrensprung der über 3500 Narren anhielt. Bilder sehen Sie hier.