So läuft die Sternsingeraktion 2022 in Laupheim ab

Wer den Besuch der Laupheimer Sternsinger wünscht, an dem Tag, an dem seine Straße laut Gebietseinteilung an der Reihe ist, aber nicht zu Hause ist, kann einen gesonderten Termin vereinbaren.

„Kinder helfen Kindern und ich bin mit dabei. Kinder helfen Kindern, mach mit dann sind wir zwei. Drei, vier, fünf und viele, nur so kommt man zum Ziele…“ Getreu diesem Liedtext haben sich die letzten Wochen knapp 100 Kinder auf die Laupheimer Sternsingeraktion vorbereitet. Ab Montag, 2. Januar, gehen die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis über 18 Jahren in ihren bunten Gewändern von Haus zu Haus, um Gottes Segen zu bringen und Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. Mit dem Segen, den die Sternsinger an die Türe schreiben oder kleben, sollen das Haus und seine Bewohner vor Unglück geschützt werden.

Aktion beginnt am 2. Januar

Die diesjährige Aktion beginnt am Montag, 2. Januar, um 15:30 Uhr mit dem Aussendungsgottesdienst im Garten des ehemaligen Kindergartens St. Theresia in der Richard-Wagner-Straße. Anschließend werden die Kinder rund um das Kloster mit ihren Hausbesuchen starten. Von Dienstag, 3. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, werden die kleinen Könige dann ab etwa 16 Uhr in den weiteren Laupheimer Stadtbezirken bis circa 20 Uhr unterwegs sein (siehe Stadtplan).

Die Sternsinger sind ab Montag, 2. Januar, in Laupheim unterwegs. Die Stadt ist in vier Gebiete eingeteilt. (Foto: Sternsinger)

Nach alter Tradition sind die Laupheimer Sternsinger bisher stets geschminkt gewesen. Während Corona war das nicht möglich und auch in diesem Jahr muss aufgrund von Platzmangel, resultierend aus dem sich im Umbau befindenden Gemeindezentrums, auf die Gesichtsbemalung verzichtet werden. Wie jedes Jahr werden die vielen kleinen Könige von Eltern begleitet. Keine der 28 Gruppen darf ohne Begleitung durch die Straßen ziehen, es sei denn, einer der Sternsinger ist bereits 18 Jahre alt, was dieses Jahr zweimal vorkommt.

Gruppen haben Sternsingerausweis dabei

Immer dabei haben die Gruppen ihren Sternsingerausweis. Mit diesem, einem offiziellen Dokument der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus, können sich die Gruppen auf Nachfrage an der Haustür als „echte“ Sternsinger ausweisen. In diesem Jahr gibt es erstmalig die Möglichkeit, über einen QR-Code direkt online eine Spende abzugeben. Diese geht beim Kindermissionswerk ein und wird dort auf die Projekte der Laupheimer Sternsinger verteilt. Selbstverständlich fließt auch diese Summe in das Laupheimer Gesamtergebnis. Die Bewohner der Stadt, welche nicht persönlich angetroffen werden können, finden einen Flyer mit dem QR-Code, aber auch einer herkömmlichen Bankverbindung in ihren Briefkästen.

Am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar, gestalten die Sternsinger traditionell den Abschlussgottesdienst der Aktion. Dieses Jahr findet dieser um 10 Uhr in St. Peter und Paul statt. Auf dem anschließenden Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde am Freitag gegen 11 Uhr im Kolpingheim wird dann das vorläufige Endergebnis der Sternsingeraktion verkündet. Wie jedes Jahr wird das Ergebnis voller Spannung erwartet werden – die letzten Jahre haben die Laupheimer Bürger die Sternsinger immer wieder aufs Neue positiv überrascht.

Spendenrekord im Jahr 2022

Im Jahr 2022 gab es trotz der etwas anderen Umstände einen neuen Spendenrekord von unglaublichen 42.657,60 Euro. Das Wachstum der Stadt Laupheim macht sich hierbei nicht nur im Aufwand und in der Planung der Sternsingeraktion bemerkbar, sondern auch in der Spendensumme. Doch spiegelt sich mittlerweile auch in der Sternsingeraktion der Wandel der Gesellschaft wieder. In diesem Jahr ist es erstmalig nicht mehr möglich, alle Gebiete zu besingen. Zwar haben sich fast 100 Kinder für die Aktion angemeldet, doch singen die meisten Gruppen nur noch zwei statt - wie früher üblich - vier Tage.

Dieser kleine Wehmutstropfen lässt aber die Vorfreude auf die Aktion nicht trüben. Für das gesamte Organisationsteam und die großen und kleinen Könige ist der Gedanke, wie vielen notleidenden Kindern dank der großzügigen Spenden der Laupheimer Bevölkerung geholfen werden kann, die größte und schönste Motivation.

Das sind die Hilfsprojekte

Die jungen Caspars, Melchiors und Balthasars sammeln in diesem Jahr für unterschiedliche Projekte. Ein Drittel der Spendensumme soll Projekten des diesjährigen Mottos der Aktion „Kinder stärken, Kinder schützen. In Indonesien und weltweit“ zugutekommen. Wie jedes Jahr stellt der Dachverband aller deutscher Sternsinger, das Kindermissionswerk in Aachen, die Aktion unter ein entsprechendes Motto – in diesem Jahr werden hier spezielle Projekte gegen Kindesmissbrauch unterstützt.

Daneben wird bereits im dritten Jahr in Kolumbien ein Musik- und Bildungsprogramm für Jugendliche aus der Region Cauca unterstützt. Das Projekt will Kindern aus schwierigen Verhältnissen Halt und mit einer Schulbildung neue Perspektiven geben.

Neues Projekt in Bangladesch

Ein neues Projekt in Bangladesch befasst sich mit der beruflichen Ausbildung indigener Schulabbrecherkinder der Adivasi in Ghoraghat. Hier lernen die Jugendlichen praktische Arbeiten, ergänzt durch Theoriekurse und persönlichkeitsbildende Maßnahmen. Bereits während der Ausbildung können erste eigene Einnahmen durch kleinere Arbeiten generiert werden. Diese sind oftmals für die gesamte Familie von großer Bedeutung.