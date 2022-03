So läuft die OB-Wahl in Laupheim am Sonntag ab

Die Oberbürgermeisterwahl ist in Laupheim seit Wochen das dominierende Thema. Am Sonntag ist es soweit: Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben es in der Hand, wer künftig als Oberbürgermeister (OB) die Laupheimer Stadtverwaltung führen wird. Die wichtigsten Fakten zum Wahltag.

Das sind die OB-Kandidaten

Kevin Wiest, Ingo Bergmann, Raymond Ihle, Michael Springer, Alexandra Scherer und Robert Dilber: Diese sechs Bewerber möchten Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin in Laupheim werden. Ihre Visionen für die Stadt haben sie in den vergangenen Wochen bereits ausführlich auch auf Schwäbische.de erläutert.

So wird am Sonntag gewählt

17 350 Wahlberechtigte dürfen in Laupheim und den Teilorten ihr Kreuzchen machen. Manche haben dies bereits erledigt und Briefwahl beantragt – bis Donnerstagvormittag nutzten 4081 Bürgerinnen und Bürger diese Option. Weitere Anträge nahm die Stadtverwaltung bis Freitag, 18 Uhr, entgegen. Die Briefwahlunterlagen können bis spätestens Sonntag, 27. März, 18 Uhr, in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden.

Diese OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl, sagt Lokalchef Thomas Werz in einem Kommentar dazu. Jetzt liegt es an den Wählerinnen und Wählern, die Weichen für ihre Heimatstadt zu stellen. Lesen Sie hier seinen Kommentar zur Wahl am Sonntag. Hier gehts zum Kommentar.

Wer am Sonntag sein Kreuzchen setzen möchte, muss dabei die aktuell geltende Corona-Verordnung einhalten. 15 Urnenwahlbezirke stehen von 8 bis 18 Uhr durchgehend bereit. In der Kernstadt sind dies die Kindergärten Regenbogen, Welsche Höfe, Radstraße, St. Martin, St. Nikolaus und Villa Kunterbunt sowie die Friedrich-Adler-Realschule, das Rathaus, die Bühler Halle und die Turnhalle Bronner Berg.

Zwei Wahllokale bietet Baustetten: das katholische Gemeindehaus und die Ivo-Schaible-Schule. In Untersulmetingen kann in der Mehrzweckhalle gewählt werden, in Obersulmetingen und in Bihlafingen im Rathaus. Das Betreten der Wahllokale ist nur mit FFP2-Maske gestattet. Zudem bittet die Stadtverwaltung darum, dass die Wählerinnen und Wähler ihren eigenen Kugelschreiber für die Wahl mitbringen.

So kann man die Wahl verfolgen

Auch bei dieser Oberbürgermeisterwahl werden die vorläufigen Wahlergebnisse am Wahlabend öffentlich übertragen, und zwar in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule. Beginn ist um 18 Uhr. Die vorläufigen Wahlergebnisse werden live auf einer Leinwand projiziert.

Bei der Veranstaltung gilt die aktuelle Corona-Verordnung (FFP2-Maskenpflicht). Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung keine Getränke ausgeschenkt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wer die Live-Übertragung nicht in der größeren Runde, sondern lieber daheim ansehen möchte, kann die Übertragung über einen Link verfolgen, der auf der Homepage der Stadt Laupheim unter der Rubrik „Informationen zur Oberbürgermeisterwahl“ hinterlegt ist.

Das passiert nach der OB-Wahl

Das endgültige Ergebnis übermittelt der Wahlvorstand dem Gemeindewahlausschuss, der Vorsitzende gibt dieses mündlich bekannt. Erst dann wird es durch die Gemeinde offiziell veröffentlicht. Neuer Laupheimer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin wird, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält.

Datum für den zweiten Wahlgang steht schon fest

Sollte niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Das Datum dafür steht schon fest: Sonntag, 24. April. Auf dem Stimmzettel stehen dann die sechs Bewerber der ersten Wahl, außer sie ziehen ihr Bewerbung zurück. Zudem können sich auch neue Kandidaten aufstellen lassen. Einen Unterschied gibt es aber: Sollte es zu einem erneuten Wahlgang kommen, wird der- oder diejenige zum Oberbürgermeister gekürt, der die höchste Stimmzahl erhält.