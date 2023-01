So kann Leben auf dem Mars funktionieren

Beim Themenabend im Planetarium am Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr, geht es für die Besucher auf eine fiktionale erste Marsmission. „Wie wäre es eigentlich, auf dem Mars zu leben?“ ist die zentrale Frage des Abends.

Gisela Detrell vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart widmet sich aus wissenschaftlicher Sicht der Frage nach dem Leben auf dem Mars. Außerdem gibt sie einen Einblick in ihre aktuellen Forschungen. Um den Planeten eines Tages besiedeln zu können, braucht es ein Lebenserhaltungssystem, das in der Lage ist, alle überlebensnotwendigen Ressourcen nachhaltig bereitzustellen: Sauerstoff, Wasser und Nahrung. Wie wird das heute auf der Internationalen Raumstation gemacht? Können die gleichen Technologien für weitere und längere Missionen genutzt werden? Woran wird derzeit geforscht und was können wir für die Zukunft erwarten?

Die Referentin schloss 2009 ihr Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universitat Politècnica de Catalunya in Spanien ab und promovierte 2015 an der Universität Stuttgart. Derzeit leitet sie eine Forschungsgruppe am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart, die sich unter anderen mit der Frage beschäftigt, wie das Leben von Menschen im Weltraum ermöglicht werden kann, teilt das Planetarium mit. Gisela Detrell ist Vorstandsmitglied von Women in Aerospace Europe Barcelona und Yuri’s Night Deutschland. Durch ihre Leidenschaft zur Raumfahrt begrüße sie jede Gelegenheit, die Raumfahrtforschung allen näher zu bringen – ob Schülern, Studenten oder der breiten Öffentlichkeit.

Vor dem Vortrag ist im Planetarium das Fulldome-Dokudrama „Mars 1001“ zu sehen, in dem die Besucher eine fiktive erste Reise von Menschen zum Mars erleben. Unter der Regie von Robin Sip entstanden die Studioaufnahmen in den Niederlanden und wurden mit Computeranimationen realer Aufnahmen kombiniert. Neben den Schauspielern, die die Astronauten darstellen, spielen Nasa-Ingenieur Rob Landis, der US-amerikanische Wissenschaftsjournalist Miles O'Brien und Rick Armstrong, Sohn des Mondastronauten Neil Armstrong, sich selbst. Die gewonnenen Erkenntnisse und Aufnahmen halfen dabei, die fiktive Marsreise zu inszenieren.

In der Pause zwischen Show und Vortrag bietet das Planetarium Zeit für Gespräche mit der Referentin. Karten kosten regulär 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Diese können im Internet unter www.planetarium-laupheim.de und telefonisch unter 07392/91059 reserviert werden.