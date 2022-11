So haben die Projekte aus dem Raum Laupheim von „Helfen bringt Freude“ profitiert

Je 4700 Euro haben die fünf Projekte aus dem Raum Laupheim aus der zurückliegenden SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ erhalten. Damit konnte Kindern in Afrika und Indien, Bedürftigen in Südamerika und Geflüchteten in Griechenland geholfen werden. So wurde das Spendengeld der Leserinnen und Leser eingesetzt:

Flüchtlingshilfe in Athen

Die Steyler Missionsschwestern, die auch im Dreifaltigkeitskloster in Laupheim eine Kommunität unterhalten, widmen sich schon seit Jahren der Flüchtlingshilfe in Athen. Dort erhalten mehr als 1700 Familien aus Syrien, Afghanistan, dem Iran, Bangladesch und afrikanischen Staaten Hilfe. Zwei Anlaufpunkte sind die Kleiderausgabe und das Frauentageszentrum. „Das Geld von den Spenderinnen und Spendern wurde für das Frauentageszentrum ausgegeben, wo wir Familien unterstützen; hauptsächlich mit Lebensmittelkörben, Pampers, Milch für Babys und einigen grundlegenden Toilettenartikeln“, erklärt Schwester Ewa Pliszczak. „Im Winter haben wir unsere Flüchtlinge außerdem mit warmen Socken, Mützen und Handschuhen unterstützt. Wir sind immer sehr dankbar für die Unterstützung und jede kleine Hilfe bedeutet den Flüchtlingen und Asylbewerbern sehr viel.“

Mädchenheim in Indien

Der Mietinger Pfarrer Johnson Kalathinkal hat in seiner Heimatgemeinde Kerala im Südwesten Indiens das Mutter-Teresa-Mädchenheim aufgebaut, in dem fast 30 Mädchen untergebracht sind. Da es keine staatliche Unterstützung gibt, ist das Heim auf Spenden angewiesen. Der Erlös der Weihnachtsaktion 2021 floss daher in den täglichen Unterhalt der Schule.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Spendengelder erhalten haben und konnten mit diesen Mitteln den monatlichen Unterhalt der Mädchen gewährleisten“, sagt Johnson Kalathinkal. Von dem Geld wurden Lebensmittel und Kleidung sowie Schulmaterial gekauft. „Durch Corona und das Hochwasser in Indien ist eine Unterstützung vonseiten der Eltern fast unmöglich. Herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung.“

Container-Transport der Sammelzentrale

Die Sammelzentrale Aktion Hoffnung in Laupheim verschickt regelmäßig große Container mit Hilfsgütern und Kleidung nach Übersee, um so bedürftige Menschen in ihren Heimatländern zu unterstützen. Zu schaffen machte der Sammelzentrale nicht nur die Pandemie, durch die zeitweise die Arbeit der Freiwilligen und auch die Öffnungszeiten des integrierten Eine-Welt-Ladens eingeschränkt war. Auch die Frachtkosten stellen ein Problem dar: „Die sind exorbitant gestiegen“, sagt Betriebsleiter Roman Engelhart. Da kam das Geld aus der SZ-Weihnachtsaktion 2021 gerade recht. Im Frühjahr dieses Jahres konnte dank der Spenden ein Container-Transport nach Chile finanziert werden. In Santiago nahm Schwester Karoline Meyer von der „Fundación Cristo Vive“ die Hilfsgüter – insgesamt 13 Tonnen – entgegen. Die Fundación bietet Hilfestellung für die Ärmsten der Großstadt in Form von Berufsausbildung, Kindertagesstätten, Gesundheitsvorsorge für Familien, Suchtrehabilitation, Obdachlosenhilfe und Behinderteneinrichtungen sowie mit der Verteilung von Lebensmitteln an arme Familien.

Hilfe für gelähmte Kinder in Indien

Seit Jahren hat sich das Ärzteeehepaar Kölle aus Schwendi der Hilfe von tuberkulosekranken Menschen in Indien verschrieben. Die beiden Mediziner haben auch das Kinder-TBC-Krankenhaus „Puspha Home“ in Kalkutta mit begründet. Um das Engagement der Doktores Kölle für die Zukunft zu sichern, wurde der Verein „Projekt 36 Kalkutta Hilfe“ gegründet. Der Erlös aus der Weihnachtsaktion 2021 sollte zwei querschnittsgelähmten Mädchen zugute kommen. „Es kam noch ein zehnjähriger Junge hinzu, ebenfalls an der Wirbelsäule operiert und leider ebenfalls querschnittsgelähmt“, berichtet Uta Kölle.

Die Kinder sind in der Betreuung einer indischen NGO, die sie regelmäßig aufsucht. Über diese werden der Schulunterricht und die Physiotherapie ermöglicht, die Schulkosten abgerechnet und ein Verpflegungsgeld ausbezahlt. „Die Organisation holt die Kinder nun einmal im Monat aus den Slumwohnungen ab und macht mit ihnen einen Ausflug, zum Beispiel in den zoologischen Garten“, erläutert Uta Kölle, die mit ihrem Mann Dankwart zusammen noch im November wieder nach Kalkutta reisen und mit den Verantwortlichen der NGO die weitere Betreuung besprechen will.

Schule und ökologische Landwirtschaft in Uganda

Anfang des Jahres hat eine Dürre der Schule und dem ökologischen Landbau von Pfarrer Thomas Barungi in der Stadt Kakumiro in Uganda zu schaffen gemacht. „Trinkwasser ist ein großes Problem“, schrieb der Geistliche, der bis heute freundschaftliche Beziehungen nach Laupheim unterhält und unter anderem auch von der hiesigen Kolpingsfamilie unterstützt wird, im Februar. Teilweise starben sogar die Tiere aufgrund der Wasserknappheit. Deshalb war die Anschaffung einer Wasserfilteranlage besonders wichtig für das Projekt. Mithilfe der Spenden aus der Weihnachtsaktion konnte die Anlage finanziert werden, die nun 5000 Liter Wasser täglich entkeimt.

Das Jahr 2022 hielt viele Herausforderungen für Menschen überall auf der Welt bereit. Um nachhaltig zu helfen und weiterhin Projekte zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu unterstützen, ruft die „Schwäbische Zeitung“ auch dieses Jahr wieder ihre Leserinnen und Leser dazu auf, sich an der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zu beteiligen.