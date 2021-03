So feiert der älteste Bürger von Bihlafingen seinen 100. Geburtstag

Wenn der Mensch in Not gerät, heißt es gerne, „es war ein verzweifelter Kampf“. Was mal mehr, manchmal aber auch weniger zutrifft. Im Fall von Kim David Berner und seiner Lebensgefährtin Kathrin Felten könnte die Wirklichkeit jedoch kaum zutreffender beschrieben werden. Ende Oktober 2020 erkrankt der 40-jährige Berner, Wirtschaftsingenieur aus Altensteig bei Nagold, schwer an Covid. Dann beginnt sein Kampf. Für Tage, Wochen und Monate, nervenaufreibend und kräftezerrend.