So erfolgreich läuft eine Laupheimer Spendenaktion für Geflüchtete aus der Ukraine

Fahrtüchtige Fahrräder und Zubehör (vor allem Helme und Schlösser sind gefragt) können an den Fahrradpool gespendet werden. In Kooperation mit dem Martinusladen erhalten Geflüchtete Räder und Fahrradpass, damit sie das Rad als ihr Eigentum ausweisen können.

Seit Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. In Laupheim wollen viele Bürgerinnen und Bürger den geflüchteten Menschen helfen. Die einen mit Engagement in Initiativen, andere mit Geldspenden. Die Laupheimer Bürgerstiftung hat für letzteres ein Spendenkonto eingerichtet. Das Ziel: Das Geld soll Geflüchteten direkt in Laupheim zugutekommen. Im Interview mit Redakteur Simon Schwörer informiert Christian Striebel, Vorstandsvorsitzender der Laupheimer Bürgerstiftung, über den aktuellen Spendenstand und welche Projekte mit dem Geld unterstützt werden.

Herr Striebel, wie kam es denn zur Idee, eine Spendenaktion für die Ukraine zu starten?

Striebel: Die Idee entstand zusammen mit Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen bei einem Termin mit Eva-Britta Wind und Josef Schoch von der Stadtverwaltung. Wir haben gemeinsam überlegt: Es gibt viele Laupheimer, die helfen wollen. Aber ein Einzelner weiß vielleicht nicht, wie er helfen kann. Klar, es gab bereits tolle private Initiativen, die Wohnungen oder Möbel zur Verfügung gestellt haben. Wer jedoch mit einer Geldspende hier vor Ort in Laupheim helfen wollte, hatte dafür noch keine gute Möglichkeit.

Und ich glaube, dass es vielen zu anonym ist, an eine überregionale Hilfsorganisation zu spenden. Zwar weiß man, dass das Geld gut ankommt, aber eben nicht unbedingt hier in unserer Region Laupheim. So kam es zur Idee, dass die Bürgerstiftung als Plattform dienen kann, die Spenden annehmen kann und auch Spendenbescheinigung ausstellen darf.

Wie viel Geld ist denn inzwischen zusammengekommen?

Es sind aktuell schon 22 000 Euro. Gespendet wurde bislang von 80 Privatleuten, da ist von zehn Euro bis eintausend Euro alles dabei. Es haben aber auch Vereine und Firmen Geld gespendet.

Haben Sie mit so einem großen Zuspruch gerechnet?

Unser Ziel war schon, dass wir mit der Spendenaktion einen fünfstelligen Wert erreichen. Dass es jetzt deutlich mehr als 10 000 Euro geworden sind, ist für uns schon eine schöne Überraschung. Ich finde es gut, dass sich viele Laupheimerinnen und Laupheimer auf vielen Wegen engagieren. Egal ob mit einer Geldspende, einer Sachspende, indem sie eine Wohnung zur Verfügung stellen oder ein gebrauchtes Fahrrad. Wichtig ist, dass viele dabei sind und etwas tun. Unsere Aufgabe als Bürgerstiftung ist es, hier vor Ort die richtigen Kooperationspartner für das Spendengeld zu suchen. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass die Bürgerstiftung bei der Hilfe für die Geflüchteten nur eine von mehreren Initiativen in Laupheim ist, die sich engagieren.

Wofür wird das Geld eingesetzt?

Tatsächlich haben wir auf dem Spendenkonto noch relativ viele Mittel. Wir versuchen, das Geld nicht mit der großen Gießkanne über allem auszuschütten. Denn vermutlich wird der Krieg in der Ukraine nicht morgen oder nächste Woche zu Ende sein. Wenn gute Projekte oder Initiativen auf uns zukommen, schauen wir, wie wir sie unterstützen können. Zuerst geht es um Soforthilfe, der nächste Schritt sind Projekte zur Integration, wie Sprachkurse oder in Vereinen, die teilweise bereits laufen. Wir wollen das Geld zielgerichtet einsetzen. So kam auch die Kooperation mit dem Martinusladen zustande, dessen Arbeit wir gerne unterstützen.

Zum Beispiel erhalten dort die aus der Ukraine Geflüchteten beim ersten Besuch ein kleines Taschengeld. Es ist nicht viel, aber zumindest ein bisschen etwas, schließlich haben die Menschen am Anfang ja gar kein Bargeld. Auch das ein oder andere nötige Medikament, welches nicht über die gesetzliche Krankenkasse abgedeckt ist, wird über das Spendengeld bezahlt. Außerdem unterstützen wir aktuell eine tolle Aktion des ehrenamtlich betriebenen Fahrradpools Laupheim.

Der hat gemeinsam mit einer privaten Initiative einen Aufruf gestartet, gebrauchte Fahrräder für die ukrainischen Flüchtlinge zu spenden. Die nötigen Ersatzteile werden aus unseren Spendengeldern finanziert, der Fahrradpool repariert die Räder dann ehrenamtlich und übergibt sie in Kooperation mit dem Martinusladen an die Geflüchteten.

Wo können sich denn Initiativen melden und welche Voraussetzungen gibt es, um Spendengelder zu erhalten?

Auf unserer Homepage www.laupheimer-buergerstiftung.de gibt es sowohl den Button „Online-Förderantrag“ als auch einen klassichen Förderantrag zum Download, den man händisch ausfüllen kann. Dort kann man seinen Projektvorschlag zusammen mit seinen Kontaktdaten einreichen. Das geht recht unbürokratisch.

Was für uns bei der Auswahl wichtig ist: Wir können durch unsere Stiftungssatzung nur Aktionen unterstützen, die ein Verein oder eine Organisation ausführt. Privatpersonen müssen sich also einen Verein suchen, mit dem sie das Projekt gemeinsam umsetzen können. Idealerweise suchen wir zudem Projekte, die nicht nur einem einzelnen Geflüchteten helfen, sondern von dem am besten gleich mehrere profitieren können.

Kann weiterhin gespendet werden?

Das Spendenkonto bleibt offen, bis der Krieg vorbei ist. Wir versuchen bei der Spendenaktion auch, auf innovativere Spendentools zu setzen. Zwar kommt der Großteil der Spenden weiterhin über die klassische Überweisung. Aber auch über Paypal wurden etwa rund 2500 Euro gespendet, über unsere Facebookseite etwa 1000 Euro. Es ist schon eine interessante Entwicklung, dass doch einige nicht mehr auf die klassische Überweisung setzen.