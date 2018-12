So bunt ist die Weihnachtszeit

Schon fleißig gemalt haben unsere kleinen SZ-Leser/innen, um an der Weihnachtsmalaktion teilzunehmen. Wer das ebenfalls noch tun will, hat noch bis 6. Januar Zeit. Heute veröffentlichen wir eine kleine Auswahl der bisher eingesandten Bilder.

Zwar ist das Christkind längst wieder auf dem Heimweg, aber sicher lässt sich das eine oder andere Kind auch von der Erinnerung inspirieren. Oder wie wär’s mit einem Bild von den Heiligen Drei Königen auf dem Weg zur Krippe?

Die Bilder sollten das Format DIN A4 haben. Sie können bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Laup-heim, Mittelstraße 2, abgegeben oder eingescannt und per E-Mail im jpg-Format (Mindestdateigröße 500 kb) an redaktion.laupheim@schwaebische.de geschickt werden. Bitte unbedingt Name, Alter, Adresse und Telefonnummer vermerken und was auf dem Bild dargestellt wird.

Unter allen Einsendern verlost die SZ fünf Einkaufsgutscheine à 20 Euro der Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“. Außerdem wählt eine Jury ein Bild aus, das nächstes Jahr den „Laupheimer Adventskalender“ zieren wird. Dieses Bild wird mit einem Sonderpreis belohnt.