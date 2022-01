So bewerten Laupheims Einzelhändler die wiederkehrende 3G-Regel

Seit Dienstag gilt im Einzelhandel wieder die 3G-Regel statt der 2G-Regel. Kundinnen und Kunden, die weder geimpft noch genesen sind, können also mit einem negativen Schnelltest trotzdem bei den Einzelhändlern einkaufen. Aber tun sie das auch? Laupheims Einzelhändler sind zwiegespalten.

Keine Erleichterung in Sicht

„Erleichternd ist das Kippen der 2G-Regelung nicht für uns“, sagt Regina Mock-Bartl. Kunden, die im Möbelhaus Mock in der Rabenstraße einkaufen, seien zufrieden mit der 2G-Regelung gewesen. „Wir müssen ja trotzdem kontrollieren. Vorher zeigten die Kunden einfach einen QR-Code auf dem Handy“, sagt sie. „Jetzt kommt dazu, zu schauen, ob die ungeimpfte Person einen gültigen Test hat.“

Unter der 2G-Regelung sei das Geschäft nicht stark eingeschränkt gewesen. „Zu 99,5 Prozent war das keine Diskussion. Die Kunden waren vernünftig und haben sich daran gehalten“, sagt die Inhaberin. Die Kontrollen seien für die Mitarbeiter nun mit mehr Aufwand verbunden. „Ich weiß nicht, ob es mit der 3G-Regelung leichter wird, weil jetzt eventuell noch mehr Diskussionsgrundlage da ist“, sagt Mock-Bartl.

Die vielen Regeländerung führen bei Kunden oft zu Unsicherheiten. „Bis die neue Regelung erstmal ankommt muss man den Kunden ein paar Tage geben“, sagt sie. „Für den Einzelhandel ist es generell gut, dass nun auch ungeimpfte Personen kommen dürfen. Vermutlich wäre es für Großstädte aber eine größere Erleichterung.

Mehraufwand hält sich in Grenzen

Für das Modehaus Hofmann in der Mittelstraße ist die Kippung der 2G-Regelung keine große Veränderung. „Jetzt können alle wieder einkaufen gehen, aber sonst ändert sich nicht viel für uns“, sagt Kurt Hofmann. „Ich sehe es als gewisse Erleichterung.“ Dennoch glaubt der Inhaber nicht, dass mehr Kunden kommen. „Solange wir diese hohen Inzidenzen haben, denke ich nicht, dass eine Veränderung stattfindet.“ Für Hofmann sei die Situation wie ein Lockdown mit offenen Läden. „Ich habe mich mit Kollegen ausgetauscht und es sieht bei allen ähnlich aus“, sagt er.

Im Schuhhaus Braig hat die 2G-Regelung gut funktioniert. „Es gab keine Diskussionen mit Kunden und hat hervorragend geklappt“, sagt Iris Braig. „Jeder möchte, dass die Pandemie aufhört und daher haben wir es begrüßt, um uns zu schützen.“ Bisher funktioniere auch die 3G-Regelung. „Für uns ist das kein Mehraufwand“, sagt die Inhaberin.

„Es ist eine Erleichterung, dass nun auch die Getesteten wieder in unsere Läden dürfen“, sagt Harry Remane, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Treffpunkt Laupheim und Eigentümer von Harry’s Sportshop. Er erwarte dadurch eine höhere Kundenfrequenz als bisher. „Ob sich das bewahrheitet, müssen wir noch abwarten.“

Der Mehraufwand durch das Kontrollieren der Coronatests halte sich in Grenzen, findet er. Überhaupt seien die Einzelhändler der Werbegeimeinschaft positiv gestimmt, denn: „Man merkt, dass viele Leute uns unterstützen wollen“, erzählt er. Die Kontrollen seien kein Problem, der Zulauf sei trotzdem da gewesen. Obwohl es oftmals bequemer sei, im Internet einzukaufen, seien einige Kunden während der Pandemie absichtlich in die Laupheimer Läden gekommen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Das freue die Händler, sagt Remane. „Das ist das schönste Gefühl in der Pandemie.“