So begeistern die Schätze im Laupheimer Oldie-Laden

Von Schwäbische Zeitung

14 Jahre lang konnte sich eine 40 Jahre alte Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, nur von Flüssigkeiten und püriertem Essen ernähren. Sogar drei Kinder hat die Syrerin in dieser Zeit geboren und groß gezogen. Nun wurde ihr im Alb-Donau Klinikum Ehingen das Magenband entfernt, durch das ihre jahrelangen Einschränkungen verursacht wurden. Doch der Reihe nach.

Mit 18 Jahren ist die 1,56 Metergroße Frau 42 Kilo schwer, mitten in ihrer Ausbildung zur labortechnischen Assistentin und glücklich.