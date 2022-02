Skitouren-Grundkurs im Sellrain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem Theorieblock unter der Woche erfolgt am Freitag um 5.30 Uhr der Start zur Fahrt ins Sellrain auf die Dortmunder Hütte. Nach einer kurzen Lagebesprechung geht es zur ersten Tour auf das Faltegartenkögele. Zur Freude aller ist das Wetter besser als vorhergesagt, und voller Tatendrang marschiert die Gruppe los. Auf einem kleinen Plateau verwöhnt die Sonne beim Üben der Spitz- und Kickkehren und beim Blocktest mit Schneeprofil. Noch ein letzter steilen Hang, dann ist das Gipfelkreuz erreicht. Nach einer kurzen Verschnauf- und Fotopause werden die Felle abgezogen und in den Abfahrtsmodus geschaltet. Ein Zwischenstopp an der Feldringalm muss sein, bevor es dann zurück ins Quartier geht. Am Abend muss noch die Tour für den nächsten Tag vorbereitet werden, also Checken des Wetterberichts und des Lawinenlageberichts.

Samstagmorgen kann man schon sehen, dass für den restlichen Tag leichter Schneefall zu erwarten ist. Also die Felle aufziehen und dann die Harscheisen unter die Bindung geklemmt. An der Oberen Issalm wird eine kleine Einheit zum Thema Orientierung mit Kompass und den modernen Hilfsmitteln eingelegt, dann geht es vorbei am Knappenhaus durchs Wörgetal in Richtung Wetterkreuzkogel. Kurz vor dem Gipfel werden nochmals die Harscheisen ausgepackt und alle meistern diese Herausforderung und erklimmen den Wetterkreuzkogel. Mangels Gemütlichkeitsfaktor wird aber recht zügig der Rückzug angetreten. Nach dem eisigen Gipfelhang kann man dann die Abfahrt zur Hütte wieder genießen. Dort gibt es dann Kaffee und Kuchen, bevor die Kursteilnehmer in der fest installierten LVS-Anlage mit ihren LVS-Geräten und der Sonde trainieren können.

Am Sonntag wird das Kreuzjoch zum Ziel des Tages auserkoren. Unterwegs zeigen Michael und Bernd nochmal die Tücken von Neu- und Triebschnee. Dabei kann man das Gelernte nochmal anwenden, bevor das Kreuzjoch mit Spitz- und Kickkehren bezwungen wird. Der Ausblick bei strahlend blauem Himmel ist einfach gigantisch. Um bei der Abfahrt kein Risiko einzugehen powdert man mit Entlastungsabständen, aber voller Freude durch den Tiefschnee. Was für ein Spaß! Vollkommen fertig und überglücklich sitzen alle zum Abschlusskaffee und einer letzten Feedbackrunde nochmal in der Dortmunder Hütte. Dann wird nach einem sehr lehr- und erlebnisreichen Wochenende die Rückreise nach Oberschwaben angetreten.