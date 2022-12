Skiclub Sulmetingen trainiert am Stubaier Gletscher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorfreude und die Hoffnung auf eine Skisaison mit vollem Programm begleiteten den diesjährigen Saisonstart des Skiclubs Sulmetingen am Lehrgangs-Wochenende auf dem Stubaier Gletscher. Rund 40 Ski- und Boardlehrkräfte bereiteten sich in zwei arbeitsintensiven Skitagen mit Lehrprogrammen und Fahrtraining auf den kommenden Winter vor.

Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre freuen sich die Sulmetinger auf eine reguläre Skisaison und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen. Personell fühlt sich der Skiclub unter anderem auch dank mehrerer Neuzugänge im Team bestens für eine teilnehmerstarke Saison gerüstet und treibt bereits engagiert die Planungen für Kurse, Ausfahrten und andere Events voran.

Den Auftakt des Winterprogramms machen dabei die Jugendfreizeit in der Schweiz vom 2. bis zum 5. Januar sowie die jeweils dreitägigen Skikurse am 3., 5., und 6. Januar und am 14., 15. und 21. Januar. Anmeldungen dafür sind nach wie vor möglich und werden gerne online entgegengenommen. Das Anmeldeportal sowie alle weiteren Informationen sind auf der Homepage unter https://www.skiclub-sulmetingen.de abrufbar.