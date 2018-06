Sitzstufen führen vom Dorfplatz ans Ufer

Eine neue Dorfmitte soll auf dem „Storchen“-Areal in Baustetten entstehen, mit zwei mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern, die Platz bieten für Nahversorger, Gastronomie, Arztpraxen, andere Dienstleister und Wohnen, mit einem Dorfplatz für Begegnungen und Feste, der sich zur Rottum hin öffnet. Die Stadt will den Fluss in diesem Bereich renaturieren und die Ufer neu gestalten. Für diesen ersten Teil des Projekts – die Rottum ökologisch aufwerten und erlebbar machen – hat der Landschaftsarchitekt Wolfgang Treß vom Büro „Freiraumwerkstadt“ in Überlingen am Montag im Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats die Entwurfsplanung vorgestellt.

In nächster Nähe zum Ufer gebe es Kanäle und Zuflüsse, erklärte Treß; der Spielraum, ökologisch etwas zu machen, sei begrenzt. Dennoch: Auf 120 Meter Länge, zwischen der Brücke Neidhardtstraße und dem Fußgängersteg im Mühlweg, möchte der Architekt die Rottum naturnah formen und für die Bürger im vorderen Bereich, mit direktem Bezug zum geplanten Dorfplatz, über großzügige Sitzstufen zugänglich machen. Er will die Wasserfläche aufweiten, Uferzonen abflachen, das Böschungspflaster entfernen, Störsteine setzen , ein Strömungsmosaik mit Stillwasserzonen schaffen und die Lebensbedingungen für Fische und andere Wassertiere verbessern.

Auch ein Kletterelement für Kinder sieht der Entwurf vor, „eine Art Biberburg“, und einen weiteren Uferzugang beim Vereinsheim der Natur- und Vogelschützer am Westufer. Verschiedene Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten mit Bezug zum Wasser runden die Vorschläge ab. Eine nachgerade ideale Ergänzung wäre eine Reaktivierung des früheren Biergartens unter Kastanien. Es sollen Bäume nachgepflanzt werden.

Der Baustetter Ortschaftsrat hatte den Entwurf bereits einstimmig gutgeheißen. Am Montag schloss sich der Bau- und Umweltausschuss diesem Votum an. Die Stadtverwaltung beantragt jetzt beim Landratsamt Biberach die wasserrechtliche Plangenehmigung. Das Landratsamt stehe dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber, berichtete Oberbürgermeister Gerold Rechle.

Die Kosten werden auf rund 462 000 Euro geschätzt. Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Zuschuss aus Mitteln der Wasserwirtschaft von rund 270 000 Euro. Umsetzen könne man die Pläne für die Rottum dann im Jahr 2019, sagte Rechle.

„Ein Jahrhundertprojekt“

Für den Ortsvorsteher Dietmar Kögel ist die neue Dorfmitte ein Jahrhundertprojekt für die Entwicklung von Baustetten. Schritt eins sei das Vorhaben, die Rottum wie beschrieben erlebbar zu machen. Anschließend sollen die beiden Gebäude errichtet werden; bei der Architektur will die Stadt Wert legen auf eine ortstypische Formensprache. Die Suche nach Investoren läuft; es gebe schon ernsthafte Interessenten, was die Nutzung der Häuser betrifft, meldete Kögel im März. Schritt drei soll dann die Realisierung des Dorfplatzes sein, der städtisches Eigentum bleiben soll.

Bei all dem dürfe man den Hochwasserschutz nicht aus den Augen verlieren, mahnte Dietmar Kögel. „Das muss dringend beachtet werden.“

Wie die Stadt bei der Investorensuche vorgeht

Wie geht die Stadt weiter vor, um die neue Dorfmitte in Baustetten mit zwei mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern zu realisieren? Nach neueren Gerichtsentscheidungen soll nun auch der Verkauf kommunaler Grundstücke ausschreibungspflichtig sein. Die Stadtverwaltung bereitet deshalb Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe von Grundstücksflächen auf dem „Storchen“-Areal vor. „Das Baudezernat entwickelt hierzu konkrete Zielvorgaben, die die architektonische Qualität der Bebauung und das Nutzungskonzept definieren.“ Von Ende Juli an sollen potenzielle Investoren die Unterlagen anfordern können. Darin werden Kriterien für die Bewertung der eingereichten Bewerbungen und Nutzungskonzepte nach einem Punktesystem festgelegt. Den Zuschlag soll der Bewerber erhalten, der die Kriterien insgesamt am besten erfüllt und die größte Aussicht auf Realisierung der städtischen Ziele gewährleistet.

Das Ergebnis der Punktevergabe soll vor Weihnachten im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt, beraten und beschlossen werden. Für die Verhandlungen mit dem Investor und die Ausarbeitung eines städtebaulichen Vertrags und des Kaufvertrags für das Grundstück kalkuliert die Verwaltung einen Zeitaufwand von bis zu drei Monaten ein. Verträge könnten mithin frühestens im März 2019 unterzeichnet werden.