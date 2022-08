Siegerehrung der Mathematik-Wettbewerbe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer Siegerehrung am letzten Schultag des Schuljahres 2021/2022 wurden die schlausten Köpfe des Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim gefeiert.

Beim Problem des Monats, dem Unterstufen-Mathe-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg, waren jeden Monat des Schuljahres 2021/2022 viele eifrige Mathebegeisterte beim Knobeln. Die Besten von ihnen durften sich über Treffpunkt- und Eisgutscheine freuen. Einen ersten Preis erhielten Fabian Burkert (5e), Lea Welz (6c), Lukas Welz (6c), Nora Vogellehner (6d) sowie Franziska Eiberle (7f). Die zweiten Preise gingen an Emanuel Beck (5b), Maximilian Hermann (5d), Katharina Magg (6c), Salome Beck (7a) und Jule Peters (7e).

Der internationale Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ musste die letzten beiden Schuljahre coronabedingt als Online-Wettbewerb von zu Hause aus über die Moodle-Plattform des CLG durchgeführt werden. Um so größer war die Freunde, dass der Känguru-Wettbewerb dieses Schuljahr wieder in Präsenz am CLG stattfinden konnte. Obwohl auch bei den beiden Corona-Wettbewerben erfreulich viele Schülerinnen und Schüler mit großer Begeisterung und viel Erfolg mitmachten, wurde dieses Jahr mit 146 Anmeldungen zum Känguru-Wettbewerb ein neuer Teilnahme-Rekord am CLG erreicht. Für ihre Leistungen bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihren Mathe-Lehrerinnen und -Lehrern im Unterricht eine Urkunde und einen kleinen Preis überreicht.

Bei der Siegerehrung am letzten Schultag ehrten die den Wettbewerb betreuenden Mathematiklehrerinnen Frau Ihle und Frau Göttle die Preisträger des Känguru-Wettbewerbs für besonders gute Leistungen.

Sarah Donath (5a), Lukas Welz (6c) und Felix Ruf (8c) wurden mit einem 1. Preis ausgezeichnet. David Ruf (6c), Simon Romer (6c), Ella Kötter (6e), Matthias Warken (7c) und Elisabeth Mensch(7e) erhielten einen 2. Preis. Noah Kuhndörfer (5b), Florian Jans (5c), Victoria Häfele (6f), Alexander Schmid (6a), Julian Striebel (6b), Lina Kohlmann (6b), Finja Kohlmann (9d) und Robert Zimmermann (10b) belegten einen 3. Rang. Sie erhielten neben einer Urkunde und einer Wettbewerbs-Broschüre ein Spiel oder ein Buch als Sachpreis.

In der ersten Runde des Landeswettbewerbs Mathematik erzielte Robert Zimmermann (10b) einen ersten Preis und Lea Vogellehner (8a) sowie Franziska Eiberle (7f) einen dritten Preis. Allen dreien wurde im Laufe des Schuljahres eine Urkunde und ein Buch verliehen.