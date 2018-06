Das Eiserne Priesterjubiläum von Pfarrer Anton Kraus hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus am Dienstag gefeiert. Vor 65 Jahren, 1951, wurde er im Dom zu Rottenburg geweiht.

„Die Älteren unter uns können ermessen, wie nahe die Ursachen und Folgen des Krieges damals noch waren“, sagte Pfarrer Alexander Hermann beim Festgottesdienst in der Marienkirche. Kraus, 1923 in Seitingen bei Tuttlingen geboren, Schüler des Wurzacher Salvatorkollegs, wurde als junger Mann an die Front geschickt – „er hat erlebt, was es heißt, wenn Menschen getötet werden“. 1946 nahm er sein Theologiestudium auf. 33 Jahre wirkte er als Pfarrer in Erbach, seit 1994 hat er seinen Ruhesitz in Laupheim.

Beständig, glühend, beglückend

Aus Eisen werden unter anderem Waffen, Gitterstäbe und Stacheldraht geschmiedet. Dem stellte Pfarrer Hermann mit Blick auf das Eiserne Priesterjubiläum drei positive Symbole entgegen.

Erstens: das beständige Eisen. Wer Anton Kraus kenne, wisse um seine Verlässlichkeit und Treue.

Zweitens: das glühende Eisen. Der Jubilar könne leidenschaftlich werden. „Er steht ein für sein Ja oder Nein, Gerechtigkeit war ihm immer wichtig.“ Wer ihn zum Freund habe, wisse, dass Bande der Freundschaft robust wie Eisen sein können. „Auch heute, mit 93 Jahren, ist ihm nichts zu viel.“

Und drittens: das Hufeisen als Symbol des Glücks. Anton Kraus habe das Glück zu entdecken und mit dem Leben umzugehen gewusst. Solchermaßen wirke er beglückend für andere und sei er ein Glücksfall für die Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus. „Danke, dass wir einen solchen Bruder Christi in unserer Gemeinde haben“, schloss Hermann an den rüstigen Jubilar gewandt. Die Feier solle diesen Dank ausdrücken und ein Zeichen der Verbundenheit und Zuneigung sein. Die Gottesdienstbesucher applaudierten.

Beim Stehempfang im Gemeindehaus drängten sich die Gratulanten. „Sie sind uns ans Herz gewachsen“, würdigte Albert Diesch, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, Anton Kraus und überreichte ihm einen Jahresgutschein für 52 sonntägliche Mittagessen im „Café Kontakt“.

Er sei gottfroh, in Laupheim gelandet zu sein, sagte mit einem zufriedenen Lächeln der Pfarrpensionär. Es sei für ihn „selbstverständlich, dass ich helfe, solange ich kann“. Kraus hält noch jeden Sonntag eine Eucharistiefeier, wechselweise in der Krankenhaus- und der Hospitalkapelle, und unter der Woche ein bis zwei Gottesdienste in der Marienkirche, im Hospital oder in Sankt Ulrich in Baustetten.

Mehr Fotos vom Eisernen Priesterjubiläum unter:

schwäbische.de/pfarrer-kraus

Albert Diesch, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hat Pfarrer Anton Kraus einen Gutschein für 52 sonntägliche Mittagessen im „Café Kontakt“ überreicht. Eisernes Priesterjubiläum Eisernes Priesterjubiläum Eisernes Priesterjubiläum Eisernes Priesterjubiläum Dankbar und heiter: Pfarrer Anton Kraus blickt auf 65 Jahre als Priester zurück. Beim Empfang im Katholischen Gemeindehaus durfte Pfarrer Anton Kraus viele Glückwünsche entgegennehmen. Kurz nach seinem 93. Geburtstag ist er bei guter Gesundheit. Eisernes Priesterjubiläum Beim Festgottesdienst in der Marienkirche: (von links) Anton Kraus, seit 65 Jahren Priester, Pfarrer Alexander Hermann und der frühere Laupheimer Stadtpfarrer Bernhard Löffler. Eisernes Priesterjubiläum Eisernes Priesterjubiläum Eisernes Priesterjubiläum 1 von 1