„Sicher und Stark“ Gefahren erkennen und richtig handeln

Jetzt bereits zum 14-mal fand im Rahmen der Sommerferienprogramme der Stadt Laupheim und der Gemeinde Burgrieden das beliebte Selbstbehauptungstraining „Sicher und Stark“ der Karate Akademie Burgrieden statt. Ziel dieses Programms ist schwerpunktmäßig, dass die Kinder und Teens die Gefahren im Alltag besser erkennen und lernen sich verbal und nonverbal besser dagegen zu behaupten. Insgesamt wurde 42 Kinder durch das Trainerteam Karim Tantawi und Stephan Hunger betreut. Als erstes wurde mit den Kindern das richtige Verhalten in potenziellen Gefahrensituationen besprochen und Lösungswege erarbeitet, z. B. das Ansprechen von Fremden aus einem Auto bzw. auch was gute und schlechte Gefühle dabei sind. Anschließend wurden einfache Selbstbehauptungstechniken trainiert in Verbindung mit dem Einsatz einer lauten Stimme wie „Nein, ich will das nicht!“ oder „Stopp! Hör auf!

Im actionreichen Abschluss des Programms konnten die Kinder in kleinen Teams dann nochmal das Gelernte anwenden und sich an speziellen Schlagsimulatoren richtig austoben, was den Kindern/Teens doch sehr viel Spaß gemacht hatte.