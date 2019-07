Sicher nach Hause: So fährt der Heimatfestbus am Marktplatz ab

Der Heimatfestbus in Laupheim ist in diesem Jahr zum 20. Mal unterwegs. Ab Donnerstag, 4. Juli, bis einschließlich Montag, 5. Juli, verkehren die Busse regelmäßig zwischen Laupheim und den Umlandgemeinden. Die regulären Buslinien nach Laupheim können ebenfalls in diesem Zeitraum jeweils ab 17 Uhr zu den Heimatfestbustarifen genutzt werden.

Die Preise für den Heimatfestbus 2019 betragen für ein im Bus erworbenes Dauerticket acht Euro. Wer einen Einzelfahrschein erwirbt, muss zwei Euro pro Fahrt berappen. Kinder unter zwölf Jahren fahren kostenlos mit.

Geld beim Einsteigen passen bereit halten

Um Verzögerungen im Bus zu vermeiden, werden die Fahrgäste gebeten, das Geld beim Einstieg im Bus passend bereit zu halten, so die Stadtverwaltung Laupheim.

Die Busse verkehren an allen Heimatfesttagen. Wie die Besucher ab 21 Uhr vom Marktplatz in Laupheim nach Hause fahren können, hat „Schwäbische.de“ hier zusammengestellt:

Den ausführlichen Fahrplan finden Sie an dieser Stelle.