Show und Stimmung bis tief in die Nacht

Zum traditionellen Herbstball hatte der TSV Laupheim am Samstagabend ins Laupheimer Kulturhaus geladen. Rund 180 Tänzerinnen und Tänzer genossen einen Tanzabend in stimmungsvollem Ambiente.

„Ohne unsere Vereinsmitglieder, ohne die Trainer und Akteure geht es nicht.“ Mit diesen Worten eröffnete Abteilungsleiter Werner Hamberger den Herbstball des TSV Laupheim. Tatsächlich waren es an diesem Abend vor allem die Mitglieder der Tanzsportabteilung, die dafür sorgten, dass das Parkett in den Tanzrunden stets gut gefüllt war.

Auch in den Pausen sorgten zahlreiche Showauftritte der einzelnen Tanzsportgruppen für gute Laune und Abwechslung. So entstand ein kurzweiliger Abend, der den Gästen die Gelegenheit bot, einmal wieder die Tanzschuhe auszugraben. Dennoch waren etwas weniger Besucher gekommen als erhofft. Abteilungsleiter Werner Hamberger nannte als möglichen Grund hierfür die in diesem Jahr größere Konkurrenz durch vorangegangene Bälle in Biberach und Laupheim.

Zufrieden zeigten sich die Gäste mit der Auswahl der Tanz- und Partymusik durch das Trio Caprice. Ob Standard, Latein oder Rock`n`Roll, an diesem Abend kam jeder Besucher auf seine Kosten. „Wir sind wie eine große Familie“, beschrieben mehrere Mitglieder der Tanzsportabteilung die Atmosphäre. Es sei schön, dass in der Region ein enger Kontakt gepflegt werde. Vor kurzem sei man noch in Biberach auf dem dortigen Ball gewesen, heute Abend seien wiederum viele Tänzer aus Biberach nach Laupheim gekommen.

Dass der Tanzsport auch im Alter fit hält, bewiesen gleich mehrere Programmpunkte. Ob mit Line Dance oder Kreistänzen zeigten die Gruppen 50+ des TSV Laupheim, wie gut das Tanzen dem Körper und Geist tut. Eine fetzige Choreografie bot die „Latin Show“ der Lateingruppe. Viel Applaus war der Lohn für eine flotte und gekonnte Showeinlage. Zu fortgeschrittener Stunde erfreute dann noch die Standard Formation die Gäste. Als Höhepunkt des Abends folgte ein Auftritt von Patrick Reischmann und Karolina Zeh.

Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken serviert durch das „Schlosscafe“ rundete einen schönen Abend mit gutgelaunten Besuchern ab.