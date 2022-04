SG Dornstadt-Laupheim 1 verpasst hauchdünn Aufstieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einzig um den Aufstieg in die Württembergliga ging es bei der SG Dornstadt-Laupheim 1, die am 9. April als Tabellenführer der Verbandsliga Südwürttemberg gegen die beiden direkten Verfolger ins Rennen gehen musste.

In einer packenden Begegnung gegen den unmittelbaren Verfolger SpVgg Mössingen gaben die Spieler alles und sicherten sich mit toll herausgespielten Siegen im ersten und zweiten Herrendoppel sowie dem zweiten Herreneinzel als auch dem Mixed bereits das Unentschieden. Das Zünglein an der Waage bildete Tim Rieger mit dem abschließenden ersten Herreneinzel, der mit einem grandios herausgespielten Drei-Satz-Sieg den erlösenden 5. Punkt zum abschließenden Sieg sicherte.

Diese kräfteraubende Begegnung forderte aber in der Folge seinen Tribut. Trotz Euphorie und Biss kamen die SG`ler in der zweiten Begegnung gegen den Mitverfolger VfL Herrenberg nicht mehr richtig in Fahrt, viele umstrittene Spielentscheidungen zu Ungunsten der SG`ler taten noch das Übrige zum Spielverlauf. Am Ende konnten die SG Dornstadt-Laupheim 1 nur das Dameneinzel auf ihr Konto buchen und mussten den so erhofften Aufstieg nach dieser 1:7-Niederlage an die Herrenberger abtreten, die diese Chance hierfür überhaupt erst durch den vorangegangen Sieg der SG gegen Mössingen bekommen hatte. Die SG Dornstadt-Laupheim 1 belegt punktgleich mit Herrenberg, jedoch mit dem schlechteren Spielverhältnis Platz 2 in der Verbandsliga Südwürttemberg.

Die SG Dornstadt-Laupheim 2 musste ebenfalls beim VfL Herrenberg 3 antreten und erledigte gute Arbeit. Mit einem unerwarteten 5:3-Sieg gegen die favorisierten Gegner zementierte die Mannschaft den 4. Tabellenplatz in der Landesliga „Zollern/Alb-Donau“.

Auch die SG Dornstadt-Laupheim 3 hat noch die Möglichkeit zum Aufstieg in die Landesliga. Mit sehr guter Leistung und zwei 6:2-Siegen gegen die SF Illerrieden und dem Schützenverein Balzheim belegt das Team aktuell die Tabellenspitze, kann aber noch von der TSG Söflingen abgefangen werden, die bislang noch ohne Punktverlust in der Bezirksliga „Alb-Donau“ sind und weitere zwei Begegnungen zu absolvieren haben.

Die SG Dornstadt-Laupheim 4 wusste sich gegen dieselben Gegner in eben der Bezirksliga gut zu wehren, mussten aber am Ende zwei knappe 3:5-Niederlagen einstecken. Sie belegt damit aber aktuell einen sehr guten 4. Tabellenplatz in der Bezirksliga „Alb-Donau“.