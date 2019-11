SF Sießen sind klarer Außenseiter

Von Brigitte Geiselhart

Schon mal was von „Cyber Grooming“, „Loverboys“ oder „Sextortion“ gehört? Anglizismen, die manch ein Erwachsener vielleicht noch gar nie vernommen hat, die im jugendlichen Sprachgebrauch aber durchaus gebräuchlich und leider auch zur Lebensrealität vieler junger Menschen geworden sind – Tendenz steigend. Ein entscheidender Grund, warum die Fotografin Lena Reiner jetzt den zweiten Teil ihrer Aufklärungskampagne „Not for sale“ – „Nicht zu verkaufen“ in Friedrichshafen startet.