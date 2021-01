Serie „Mein Jahr“: Eine Gymnasiastin über fehlende Kontakte

Mein Name ist Cora Warken, ich bin am 1. Dezember 17 Jahre alt geworden und gehe in die elfte Klasse am Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Für mein Jahr 2020 war geplant, mit Freunden auf Konzerte zu gehen, als Oberministrantin Ausflüge und Aktionen zu organisieren, im Sommer am Laupheimer Baggersee zu liegen und im neuen Schuljahr als Schülersprecherin mit der SMV ganz viele Feste, Mottotage und Aktivitäten zu planen. Hat nicht ganz so funktioniert.

Den Corona-Ausbruch und die Quarantäne-Verordnungen in Wuhan habe ich sehr aufmerksam verfolgt, bin aber nie davon ausgegangen, dass sich das Virus so weit verbreiten und vor allem so viel Schaden anrichten würde. Als dann im März bei uns die Schulen geschlossen wurden, ging ich von einer kurzen Übergangs-phase aus, vielleicht vier bis fünf Wochen. Danach würde alles wieder normal sein, hoffte ich. Zu dem Zeitpunkt ist das erste Konzert abgesagt worden, für das drei Freunde und ich die Karten schon länger als ein Jahr zuvor gekauft hatten. Das war schade, aber noch zu verkraften.

Einkaufshilfe wurde kaum angenommen

Die Digitalisierung unserer Schule war noch in einem frühen Stadium, anfangs hatte ich nur in wenigen Fächern Online-Unterricht. Also brauchte ich zusätzlich Beschäftigung. Zuerst habe ich abstrakte Muster an meine Wand gemalt und dann alles Mögliche gezeichnet. In den sozialen Netzwerken ist mir eine Aktion in größeren Städten aufgefallen, sie sogenannte Einkaufshilfe. Ich fand die Idee unglaublich gut und dachte mir: Wieso nicht auch in Laupheim? Also brachte ich das ins Rollen und nach einiger Zeit hatten uns fast 150 Leute Hilfe angeboten, aber nur etwa zehn Leute haben angerufen und Hilfe gebraucht. Einerseits hat es mir viel Hoffnung gegeben, dass so viele Menschen Hilfsbedürftige unterstützen wollten; andererseits war es sehr schade, dass das Angebot kaum angenommen wurde.

Zu dieser Zeit standen auch gute Nachrichten in der Zeitung: Die Natur erholte sich, Delfine schwammen in den Kanälen Venedigs und der weltweite CO2-Ausstoß verringerte sich deutlich. Die Tatsache, dass nach so kurzer Zeit sich schon so viel verbessert hatte, hat mir gezeigt, dass konsequentes Handeln schnell gute Ergebnisse bringt. Wenn die Menschen wirklich wollen würden, wäre auch das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, erreichbar.

Wand des Bruders verschönert

Nach fast zwei Monaten Hybridunterricht mit Maskenpflicht auf den Gängen waren dann auch schon Sommerferien. Ich war der Meinung, dass das ein guter Schlussstrich für Corona wäre. Auch das hat leider nicht funktioniert.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs wurde meine komplette Stufe wegen eines Coronafalls in Quarantäne geschickt. In dieser Zeit habe ich die Wand meines Bruders, der Star-Wars-Fan ist, verschönert.

Dann hatten wir wieder Präsenz-unterricht – mit Maskenpflicht. Als die Infektionszahlen weiter stiegen, wurden die Beschränkungen auch in der Schule verschärft, vor allen in den Pausen.

Ich konnte nicht feiern, aber mir wurde so viel Liebe, Freundschaft und Glück geschenkt, dass ich, auch wenn es sich kitschig anhört, noch am nächsten Morgen mit einem Lächeln aufstand. Cora Warken

An meinem Geburtstag am 1. Dezember war mein einziger Wunsch, von meinen Freunden mal wieder herzlich umarmt zu werden. Das ging natürlich nicht. Der erste Schnee und dass am Abend nochmal einige liebe Menschen einzeln vorbeikamen, um mir auf der Türschwelle alles Gute zu wünschen, haben diesen Tag trotzdem zu meinem bisher schönsten Geburtstag gemacht. Ich konnte nicht feiern, aber mir wurde so viel Liebe, Freundschaft und Glück geschenkt, dass ich, auch wenn es sich kitschig anhört, noch am nächsten Morgen mit einem Lächeln aufstand. Diese Freude wollte ich weitergeben, indem ich zum Beispiel einen Plätzchenbackwettbewerb für meine Ministranten organisiert und selbstbemalte Weihnachtskarten verschickt habe.

Vorsatz: Mehr Komplimente machen

Wie hat Corona mich beeinflusst? Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, und glaube, dass mich die Pandemie dazu gebracht hat, Bildende Kunst als Leistungsfach zu wählen. Corona hat mir gezeigt, wie gut es mir eigentlich geht, indem für mich selbstverständliche Sachen plötzlich nicht mehr möglich waren. Und wie wichtig soziale Interaktion ist und dass man gute Gefühle mit anderen teilt. Es stimmt einfach, dass Freude sich vermehrt, wenn man sie teilt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir den Natur- und Umweltschutz nicht vergessen dürfen, nur weil ein anderes Thema aufkommt. Die Gefahr, nach der Devise „aus den Augen, aus dem Sinn“ zu handeln, ist größer denn je.

Für die Zeit nach der Pandemie nehme ich mir vor, anderen Freude zu schenken. Auch Fremden einfach mal ein Kompliment zu machen. Meinen Freunden zu sagen, wie gern ich sie habe. Ich denke, dass wir mit Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiger Rücksichtnahme doch noch einen guten Ausweg aus dieser Situation finden können.