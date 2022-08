Serenade des MV „Harmonie“ Baustetten mit Uraufführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. Juli hat der MV „Harmonie“ Baustetten zur Serenade auf dem Parkplatz vor dem Musikerheim in die Laupheimer Straße eingeladen.

Dirigent Stefan Birk-Braun hatte mit der aktiven Kapelle ein spannendes Programm zusammengestellt und erarbeitet. Das Highlight der Serenade war die Uraufführung des Tenorhorn-Solos „Pippifax!“ gespielt von Solist Benjamin Hess.

Besonders stolz ist der Verein nicht nur auf den Solisten, sondern auch darauf, dass das Stück aus den eigenen Reihen komponiert wurde und zwar von Jugenddirigent Niklas Sontheimer. Seine Komposition ist ein Variationswerk, was bedeutet, dass die Melodien von der bekannten Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf auf verschiedene Art und Weise erklingen. Zuerst wurde das Thema vom Orchester in seiner normalen Gestalt vorgestellt, anschließend stellte sich Solist Hess in einer Solo-Kadenz vor. Er trug passend zum Thema die Original-Socken von Pippi Langstrumpf und das Äffchen Herrn Nilsson als Stofftier-Maskottchen auf seinem Instrument. Die weiteren Varianten reichten von schnellen Bewegungen, über Walzer, Samba bis hin zum Stretto und zeigten das Können der Kapelle und des Solisten, der mit einem tosenden Applaus für seinen Auftritt belohnt wurde.

Anschließend gaben die knapp 50 Musiker:innen der Kapelle eine weitere Darbietung ihres großen Repertoires, vom Marsch bis zur Unterhaltungsmusik. Der Abend konnte nun perfekt mit leckerem Essen aus der Musikerküche ausklingen.