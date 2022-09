Seniorenzentrum Laupheim kooperiet mit AOK

Das Seniorenzentrum Laupheim hat mit der AOK Baden-Württemberg einen Kooperationsvertrag zum Aufbau einer nachhaltigen Gesundheitsförderung von Beschäftigten und Bewohnerinnen und Bewohnern abgeschlossen. Mit dem Projekt „Prävention in der Pflege“, kurz PiP, sollen Maßnahmen der Prävention für Pflegebedürftige in der stationären Pflege mit Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung in der Pflegeeinrichtung verbunden werden.

„Mit PiP verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Es nützt den Menschen, die hier arbeiten und wohnen gleichermaßen“, erklärt AOK-Geschäftsführerin Sabine Schwenk. Gesunde und zufriedene Pflegekräfte sorgten düfür, dass sich die Bewohner wohfühlen und gut versorgt sind.“ Auch im Wettbewerb um weitere Fachkräfte sei solch ein betriebliches Gesundheitsmanagement ein gutes Signal.

Bettina Michelis, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, freut sich über das Angebot der AOK: „Dieses Projekt ermöglicht eine neue Qualität und Quantität der Gesundheitsförderung in unserer Einrichtung. Wir nutzen das Präventions-Know-how der AOK und schulen gleichzeitig unser Team für nachhaltiges gesundheitsbewusstes Handeln. Durch Prävention und Gesundheitsförderung haben wir die Möglichkeit, die Situation unserer Beschäftigten und unserer Bewohnerinnen und Bewohner aktiv zu beeinflussen – und das in vielen Lebensbereichen.“ Die Geschäftsführerin setzt große Hoffnungen in PiP: „Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng einbinden und erreichen, dass sie von den einzelnen Maßnahmen profitieren und Freude daran haben.“ Als erste Aktion ist eine Mitarbeiterbefragung geplant.