Seniorenclub Laupheim 1964 besucht Hellabrunn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Seniorenclub Laupheim 1964 war am 29. September mit 50 Mitgliedern und Gästen zur Abschlussfahrt in diesem Jahr unterwegs ins Grüne. Die Anfahrt erfolgte im bequemen Reisebus und man hatte während der Fahrt ausreichend Gelegenheit, sich auf den bevorstehenden Besuch vorzubereiten.

Ziel war der Tierpark Hellabrunn in München. Auf dem 40 Hektar großen Naturparadies der Isarauen gibt es ansprechend gestaltete Freiflächen mit einem herrlichen Baumbestand, unterschiedlichen Sträuchern und ausgedehnten Rasenflächen allein auf 25 Hektar zu bewundern (ein Hektar entspricht in etwa 10 000 m²).

In diesem 1911 gegründetem Zoo leben über 500 Tierarten. Alles war sehr beeindruckend und man kam aus dem Staunen kaum heraus und so durfte dieser Ausflug allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben und einen schönen Ausklang für 2022 bilden.