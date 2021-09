Seniorenclub erkundet schöne Orte in Österreich

Der Laupheimer Seniorenclub hat in diesem Jahr wieder eine Reise unternommen. Man weilte für sechs Tage in St. Martin bei Lofer in Österreich. Zwar war für den Anfang der Woche noch Regenwetter angesagt, aber ab Mittwoch herrschte dann purer Sonnenschein.

Vom Hotel Hochmoos aus, wo die Mitglieder des Seniorenclubs untergekommen waren, wurde jeden Tag eine Ausfahrt unternommen. Auf dem Programm stand eine Besichtigung einer Latschenkiefer-Brennerei, mit Weiterfahrt nach Maria Alm. Eine Schifffahrt auf dem Königsee war ebenso angesagt wie der Besuch in Berchtesgaden.

Auch eine Schaukäserei mit Verköstigung sowie der Besuch der „Windbeutelgräfin“ in Ruhpolding waren die Fahrt wert. Freitags „überquerten“ die Reisenden den Groß-Glockner. Nach dem Kofferpacken am Samstag gab es noch einen Halt am Chiemsee, mit einer Schifffahrt zur Fraueninsel. Doch dann kam die Heimatstadt Laupheim immer näher und die Jahresreise, die trotz Corona-Zeit ein Erfolg war, ging zu Ende.