Senioren bauen und bepflanzen Hochbeete

Seniorinnen und Senioren des Seniorenzentrums Laupheim haben jüngst Hochbeete gebaut und bepflanzt. Das teilt Pflegedienstleiterin Monika Adolph mit. Jetzt werde das Umfeld dekoriert, zudem solle noch eine Sitzecke entstehen.

Die Idee für den Hochbeet-Bau war laut Monika Adolph schnell geboren. Die Planung habe dann aber mehrere Wochen in Anspruch genommen. So sei etwa eine Materialliste geschrieben, im Internet recherchiert und die Liste dann wieder umgeschrieben worden.

Wichtig bei der Planung und dem Bau der Hochbeete sei zudem gewesen, dass auch Seniorinnen und Senioren im Rollstuhl die Möglichkeit haben die Beete zu gestalten. Zugleich musste in die Hochbeete aber auch genügend Erde passen, damit die Pflanzen dort gut wachsen können.

Egal ob Erdbeeren, Blumen, Radieschen, Kräuter oder eine Tomatenpflanze: Die Wünsche, was in den Hochbeeten gepflanzt werden sollte, waren laut der Pflegedienstleiterin schier unendlich. Sie berichtet: „Ich glaube, wir brauchen noch ein drittes und viertes Beet.“

Vergangenen Samstag wurden die Beete dann zusammengebaut. Wie Monika Adolph erklärt, standen die Seniorinnen und Senioren des Hauses dabei mit Rat und Tat zur Seite. Es sei ein sehr unterhaltsamer Nachmittag gewesen, denn jeder der vorbeigelaufen sei, habe seine Erfahrung mitteilen können.

Am vergangenen Montag stand im Seniorenzentrum Laupheim dann die Überraschung für die Gäste in der Tagespflege und in der Betreuungsgruppe „Lichtblick“ an. Laut Monika Adolph bepflanzten die Seniorinnen und Senioren die Beete mit Freude. Dabei seien auch Erinnerungen an den eigenen Garten wach geworden. So habe etwa die älteste Teilnehmerin gesagt: „Endlich wieder gärdla.“ Alle hätten fleißig geholfen und hofften nun auf eine ertragreiche Ernte.