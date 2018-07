Seniorchef von Rentschler stirbt im Alter von 86 Jahren

Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende und Chef des Laupheimer Pharma-Unternehmens Rentschler, Friedrich E. Rentschler, ist tot. Der gebürtige Laupheimer starb am Donnerstag im Alter von der 86 Jahren im Kreis seiner Familie.

Das bestätigte die Familie auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Friedrich Erwin Retschler führte das heute auf pharmazeutische Dienstleistungen und die Abfüllung von Biopharmaka spezialisierte Familienunternehmen von 1959 bis 1999. In dieser Zeit machte den Mittelständler vor allem die Entwicklung verschiedener Interferon-Produkte wie Fiblaferon und Polyferon weit über die Grenzen Oberschwabens und der Bundesrepublik bekannt.

Der Pharma-Spezialist entstand aus der noch immer in Laupheim (Kreis Biberach) beheimateten „7-Schwaben-Apotheke“, die Friedrich Erwin Rentschlers Großvater 1909 übernahm. Mitte der 1920er-Jahre entwickelte der Vater eine neue Rezeptur für ein Schmerzmittel, das die Familie im Anschluss unter der Marke „Melabon“ vermarkteten. Auf dieses Medikament bauten der Vater und der Onkel von Friedrich Erwin Rentschler ein Pharma-Unternehmen auf, das der Sohn und Neffe 1959 übernahm.

Im Jahr 1999 übergab Friedrich Erwin Rentschler die Geschäftsführung der Rentschler-Gruppe an seinen Sohn Nikolaus F. Rentschler und übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat. Seit 2016 leitet in Frank Mathias erstmals ein familienfremder Manager das Unternehmen, das sich weiterhin zu 100 Prozent im Besitz der Familie Rentschler befindet. Mit der Berufung von Frank Mathias übernahmen Nikolaus F. Rentschler den Posten des Aufsichtsratschefs. Das profitabel Unternehmen beschäftigt rund 900 Menschen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 122 Millionen Euro.

Friedrich E. Rentschler als Kunstsammler. (Foto: Roland Rasemann / Archiv)

Neben seinen unternehmerischen Leistungen machte vor allem Friedrich Erwin Rentschlers Liebe zur Kunst den Oberschwaben bekannt. Nach dem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft verlegte Rentschler sein Engagement auf den Aufbau seiner FER-Collection, die sich seit 2009 zum großen Teil im „Ulmer Stadtregal“, einem historischen Fabrikgebäude in Ulm befindet und deren Name auf die Initialen Rentschlers zurückgeht. Schwerpunkt der Sammlung sind Gemälde aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre.

