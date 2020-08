Sehnsucht nach Sonne, Bergen, Wasser: der Urlaubsfoto-Wettbewerb läuft

Die Sommerferien haben kaum begonnen, da treffen in der Laupheimer Redaktion schon die ersten Impressionen vom Urlaub daheim oder ein bisschen weiter weg ein. Sie spiegeln die Sehnsucht nach Sonne, Bergen und Wasser wider – und um die zu erfüllen, muss man nicht unbedingt ins Flugzeug steigen und weit weg fliegen.

Wer auch Urlaubsfotowettbewerb teilnehmen möchte, sendet seine Lieblingsaufnahme vom diesjährigen Urlaub an: redaktion.laup-heim@schwaebische.de. Eine Jury aus Vertretern der Firma Bottenschein und der SZ wählt am Ende vier Gewinnerfotos aus. Zu gewinnen gibt es einen Tagesausflug für vier Personen in den Europapark Rust, Reisegutscheine und Eintrittskarten für die Laupheimer Fototage im kommenden April.

Die SZ veröffentlicht eine Auswahl der Fotos; außerdem werden die eingesandten Fotos im Internet in einer Bildergalerie auf schwäbische.de veröffentlicht. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Einsendung eines Fotos mit der Veröffentlichung (unter Nennung seines Namens und Wohnorts) in diesen Medien einverstanden.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sichert der Einsender außerdem zu, dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Die Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler mit allen konzernzugehörigen Firmen werden mit sofortiger Wirkung von allen denkbaren Ansprüchen freigestellt, die aus der Veröffentlichung des Fotos herrühren können.

Bitte in der Mail als Betreff „Urlaubsfoto“ angeben, das Foto als jpg-Datei anhängen (mindesten 500 KB) und kurz erklären, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist und wo es aufgenommen wurde.Wir benötigen Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. Bitte mailen Sie uns nur ein Foto. Einsendeschluss ist Sonntag, 20. September.