Segler Siddhartha Hummler wird Zweiter bei Landesjugendmeisterschaften

Der 14-jährige Siddhartha Hummler hat in Überlingen den zweiten Platz bei den Landesjugendmeisterschaften der baden-württembergischen Segler erreicht. Er startete in der Einmannbootklasse ILCA 6. Siddhartha war erst für die Landesmeisterschaften in diese Bootsklasse gewechselt und etablierte sich vom ersten Lauf an auf den vorderen Rängen. Hummler kommt aus der Jugend des Segelclubs Laupheim, bei der er noch regelmäßig trainiert und darüber hinaus sein Können als Trainerassistent an die Jüngstensegler weitergibt. Bei den Landesjugendmeisterschaften startete er für den Württembergischen Yachtclub Friedrichshafen, bei dem er zusammen mit anderen Talenten aus dem Land für den Regattasport auf hohem Leistungsniveau trainiert wird.