Seelsorgeeinheit Laupheim: In allen Gemeinden finden wieder Gottesdienste statt

Die Lockerungen in Zeiten von „Corona“ mehren sich und weiten ihre Kreise. Angesichts dieser Entwicklung finden ab Sonntag, 21. Juni, wieder in allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Laup-heim Gottesdienste statt. Das geben die Gemeinden in einer Pressemitteilung bekannt.

An der augenblicklichen Gottesdienstordnung in Laupheim ändere sich nichts – in Baustetten, Ober- und Untersulmetingen werde es an Sonn- und Feiertagen dann wieder eine Morgenmesse geben. Die Vorabendmesse in der Marienkirche bleibt die eine Vorabendmesse für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit, heißt es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit. Durch die Feier von Gottesdiensten in allen Gemeinden habe nun jede der Gemeinden ihre Positionen in der Kirche wieder am Ort.

Anmeldungen für die Teilnahme an den Gottesdiensten nimmt das jeweils zuständige Pfarrbüro entgegen. Für die Vorabendmesse in der Marienkirche gilt die bisherige Regelung mit den Kontingenten, die bereits in den vergangenen Wochen praktiziert wurde. Anmeldungen bitte direkt an das Pfarrbüro in Laupheim.