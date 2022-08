Seegrasrupfen im PaBa-Natursee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Damit der Natursee des Parkbades in Laupheim wieder voll einsatzbereit für den Sommer ist, haben auch in diesem Jahr viele HelferInnen angepackt.

Das alljährliche Seegrasrupfen fand am Mittwoch, den 27. Juli statt. Um etwa 18 Uhr trafen die alarmierten Einsatztaucher der DLRG e.V. Bezirk Federsee ein, die dort ihre Übungseinheit durchführten. Unterstützt wurden diese von ein paar Mitgliedern der Laupheimer Ortsgruppe und einigen Tauchern der Tauchsportgruppe Laupheim.

Während die TaucherInnen unten am Grund, in bis zu 3 m Wassertiefe, die Gräser und Algen herauszogen, sammelten die SchwimmerInnen diese oben ein, brachten sie an Land, wo das Grünzeug dann mithilfe von Schubkarre und Manneskraft auf einen Anhänger geladen wurde.

Nach über zwei Stunden war die Aktion beendet und die HelferInnen ließen den Abend bei mitgebrachten Leberkäsewegga und Getränken ausklingen.