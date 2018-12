Schwimmer freuen sich über 62 Medaillen

Die Schwimmabteilung des TSV Laupheim hat am vergangenen Samstag die erfolgreichsten Schwimmer des Jahres geehrt. Bei den Herren sicherte sich Johannes Göttle den Titel „Aufsteiger des Jahres“.

Auch der Nikolaus war zur Verkündung der Bilanz der Schwimmabteilung gekommen, welche die Vereinsmitglieder mit einer Weihnachtsfeier verbunden hatten. Mit dabei hatte er in diesem Jahr ein Lob für die stets motivierten „Masters“, die am ersten Dezemberwochenende bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Hannover an den Start gegangen sind.

„Die Jugend soll sich daran künftig wieder ein Beispiel nehmen und dem guten Vorbild folgen“, sagte der Nikolaus.

Über das gesamte Jahr hinweg gewannen die Schwimmer auf 15 Wettkämpfen insgesamt 45 Gold-, 27 Silber- und 20 Bronzemedaillen. Darüber hinaus wurden fünf Vereinsrekorde verbessert: die meisten davon von Patrick Seidler, der wie im Vorjahr die Vereinsrangliste der Herren mit 1543 Punkten anführt.

Jana Scheffold führt

Bei den Damen schaffte es in diesem Jahr erstmals Jana Scheffold an die Spitze der Vereinsrangliste. Mit 1320 Punkten führt sie in der Gesamtwertung – damit liegt sie 52 Punkte vor der zweitplatzierten Emma Kathan.

Den größten Leistungssprung im Vergleich zum Vorjahr gelang bei den Mädchen Rebekka Völk mit 146 Punkten. Bei den Herren sicherte sich Johannes Göttle, der sich um 184 Punkte verbessern konnte, den Titel „Aufsteiger des Jahres“.