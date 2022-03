Schwimmabteilung blickt auf schwieriges Jahr zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon 2021 traf sich die Schwimmabteilung auch dieses Jahr coronabedingt am 23. Februar online zu ihrer jährlichen Abteilungsversammlung. Turnusmäßig standen keine Wahlen an. Zu Beginn blickte der Abteilungsleiter Matthias Kugelmann auf ein weiteres schwieriges Jahr zurück, das durch Corona stark geprägt war. So war bis in den September hinein kein Trainings-, aber auch kein Kursbetrieb möglich, was im Laufe der Zeit auch zu einem leichten Mitgliederrückgang geführt hat. Mit dem neuen Schuljahr konnte dann das Training wieder starten. Dank Mithilfe der Stadt konnten auch einige Schwimmkurse abgehalten werden. So wurden bereits zum Ende der Sommerferien dank der Bestrebungen der stellvertretenden Abteilungsleiterin Julia Hildenbrand Kompaktkurse angeboten und seit Anfang Februar laufen auch sogenannte Aufbaukurse, die auf das Seepferdchen aufbauen. Die Schwimmabteilung freut sich auch weiterhin über Personen, die sich vorstellen können, solche Kurse zu leiten, damit wir das Angebot weiter ausbauen können.

Die Kassenwartin Miriam Warken konnte vermelden, dass aufgrund der Landeszuschüsse zu den Schwimmkursen in 2021 ein Plus verzeichnet werden konnte, obwohl die Abteilung auf einen Teil der Beiträge aufgrund des Trainingsausfalls verzichtet hat. Aufgrund der nun wieder steigenden Ausgaben in Sachen Hallenmiete aufgrund des hoffentlich jetzt wieder dauerhaften Trainingsbetriebs muss weiter nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden.

Neben anstehenden Terminen wurde auch über eine Regelung der Entlohnung von Übungsleitern sowie über das 100-jährige Abteilungsjubiläum aus dem letzten Jahr und einen wieder auszurichtenden Jugendschwimmtag diskutiert. Hier kam die Idee auf, das Jubiläum mit dem Jugendschwimmtag zu kombinieren und eine gemeinsame Veranstaltung im Herbst abzuhalten. Dazu werden in den nächsten Monaten weitere Planungen nötig sein.

Mit der Hoffnung, 2022 wieder eine Vereinsmeisterin und einen Vereinsmeister bei der normal üblichen Weihnachtsfeier küren zu können, schloss der Abteilungsleiter die Sitzung.