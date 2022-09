Schwestern begehen ihr 60-jähriges Ordensjubiläum

Fünf Schwestern der Steyler Missionsschwestern haben am vergangenen Sonntag im Dreifaltigkeitskloster in Laupheim ihr 60-jähriges Ordensjubiläum gefeiert. Hierzu versammelten sich am Vormittag die Jubilarinnen und Mitschwestern mit den Angehörigen und Gästen zu einem feierlichen Gottesdienst in der Klosterkapelle, teilt ein Sprecher der Missionsschwestern mit.

Der Gottesdienst wurde von Monsignore Franz Scheffold geleitet. Für jede der Schwestern war eine große Kerze mit der der Zahl „60“ im Altarraum der festlich geschmückten Kapelle aufgestellt. Nach dem Gottesdienst und den Gratulationen gab es im Saal des Klosters ein Mittagessen, welches von der Klosterküche für die Jubilarinnen, die Schwesterngemeinschaft und die Gäste zubereitet wurde. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete eine abendliche Vesper in der Klosterkapelle und Dankesworte von den Jubilarinnen und Schwester Hildegard Ossege, der Leiterin der Kommunität im Kloster Laupheim.

Im Jahr 1962 sind vier der Schwestern im damaligen Kloster in Oberdischingen eingetreten, die fünfte Schwester im Kloster Wimbern in Nordrhein-Westfalen. Während ihrer 60-jährigen Zugehörigkeit zur Ordensgemeinschaft der Steyler Missionsschwestern waren die fünf Schwestern in vielfältiger Weise tätig. Neben Aufgaben im Dreifaltigkeitskloster in Laupheim oder im Alten- und Pflegheim in Oberdischingen erfolgten Einsätze, oft über mehrere Jahrzehnte, in Asien oder anderen Kontinenten.