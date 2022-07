Schwendier Turn-Kids beim Bezirkskinderturnfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 3. Juli konnte das Bezirks-Kinderturnfest vom Turngau Ulm für den Bereich Iller nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ausgetragen werden. Rund 480 Kinder maßen sich in verschiedenen Einzeldisziplinen und Staffelläufen in den Sporthallen und im Stadion in Illerrieden. Von den SF Schwendi absolvierten siebzehn Kinder beim Zwergen- und Turni-Cup der 5- bis 7-Jährigen verschiedene Wettbewerbsstationen mit Bravour und erhielten für die erzielten Leistungen jeweils eine Medaille mit Urkunde. Beim Wahl-3-Kampf der 7- bis 15-Jährigen wurde währenddessen eifrig um jedes Zehntel im Geräteturnen und jeden Millimeter in der Leichtathletik gekämpft. Die 13 teilnehmenden Turnerinnen der SF Schwendi zeigten hier ihre Übungen am Boden, Reck und beim Sprint. Beim anschließenden Festnachmittag zogen die teilnehmenden Vereine bei schönstem Wetter in das Stadion ein und präsentierten ihren Verein mit der Vereinsfahne, die mit den Fahnenbändern der letzten Turnfeste geschmückt war. Abgeschlossen wurde der Festnachmittag durch die unter lautstarken Anfeuerungsrufen im Stadion ausgetragenen Staffelläufe sowie die Siegerehrungen. Hier konnten die Turnerinnen der SF Schwendi drei Podestplätze bejubeln. In der E-Jugend erreichte Malea Hofmann den 1. Platz aus 63 Teilnehmerinnen und in der F-Jugend waren Lisa Seipel und Dana Manz auf den Plätzen 1 und 2 erfolgreich. Damit ging das diesjährige Kinderturnfest nach einem langen und anstrengenden Tag zu Ende.