Schwendier E-Jugend-Mannschaft auf Platz eins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Gau-Vorrunde Süd der weiblichen Mannschaften E- und D-Jugend in Regglisweiler turnten insgesamt 14 Mannschaften um die Qualifikation zum Gaufinale. Für die meisten Schwendier Turnerinnen war es der erste Wettkampf überhaupt. In kurzer Zeit erlernten sie die Übungen an allen vier Geräten. Die Aufregung am Wettkampftag war groß, da es viel Neues zu meistern gab, wie zum Beispiel der gemeinsame Einmarsch sowie das Turnen vor dem Kampfgericht und den Zuschauern. Die ersten vier Mannschaften der D-Jugend und die ersten fünf Mannschaften der E-Jugend qualifizierten sich für das Gaufinale in Illerrieden. Drei Schwendier Mannschaften starteten in der E-Jugend.

Mit einer tollen Mannschaftsleistung konnte sich die erste Mannschaft der SF Schwendi ein Ticket für das Gaufinale sichern. Sie ließen die gesamte Konkurrenz hinter sich. Die Mannschaft mit Malea Hofmann, Emilia Frey, Lena Reichl, Jolina Oppel, Paula Jesse und Anna Babic standen am Ende des Wettkampfes mit großem Vorsprung verdient auf Platz eins. In der Einzelwertung unter 39 Turnerinnen belegten die Schwendier Mädchen alle drei Podestplätze, Malea Hofmann wurde Erste, Emilia Frey erturnte sich Platz zwei und Lena Reichl Platz drei.

Ebenfalls in der E-Jugend starteten erstmalig auch zehn Mädchen (7 und 8 Jahre) von der Nachwuchsgruppe. In einem starken Teilnehmerfeld erreichten sie Platz sechs und sieben. In diesen zwei Mannschaften turnten Lina Bitterwolf, Liara Buckenheu, Maxine Holinca, Christina Magg, Anna Michl, Lisa Seipel, Valerie Bailer, Katja Beck, Emilia Brehm, Nelia Brehm und Carlotta Neidlinger.

Wacker geschlagen haben sich auch die D-Jugend-Mädchen Hannah Beck, Ida Lehmann und Franziska Fritsch. In einer Mannschaft aus nur drei Mädchen zählte jede Wertung fürs Punktekonto. Letztendlich konnten sie sich auf Rang fünf platzieren, somit verpassten sie knapp die Qualifikation.