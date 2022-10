Schwendi Turnerinnen beim Gaufinale auf Platz zwei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Gaufinale des Turngau Ulm im Mannschaftswettbewerb im Gerätturnen weiblich der P-Stufen fand in Illerrieden statt. Die besten drei Mannschaften in jeder Altersklasse konnten sich für das Bezirksfinale qualifizieren.

Drei Schwendier E-Jugend-Mannschaften gingen an den Start. Schwendi I hatte sich bei der Gau-Vorrunde direkt qualifiziert, Schwendi II und III durfte kurzfristig nachrücken. Die Vorbereitungszeit war für diese zwei Mannschaften sehr kurz. Sie konnten Wettkampferfahrung sammeln.

Die Turnerinnen in der Altersklasse 8/9 Jahre turnten einen Vierkampf am Boden, Sprung, Reck und Schwebebalken. Fünf Turnerinnen bilden eine Mannschaft. Die drei besten Wertungen zählen fürs Punktekonto. Neun Mannschaften waren bei der E-Jugend am Start.

Schwendi I mit Nelia Brehm, Malea Hofmann, Paula Jesse, Jolina Oppel und Lena Reichl erturnten sich an den Geräten Boden, Reck und Sprung die höchste Punktezahl des Wettkampfes, lediglich am Schwebebalken mussten sie durch kleine Unsicherheiten Punkte lassen. Malea Hofmann beeindruckte am Boden mit 14,50 Punkten und am Reck mit 14,55 Punkten von 15 erreichbaren. Dies waren die Tageshöchstwertungen des Wettkampfes.

Bei der Siegerehrung erreichte die Mannschaft Schwendi I den zweiten Platz, knapp hinter SSG Ulm 99. Somit hat sich das Schwendier Team für das Bezirksfinale Süd, das Ende Oktober in Deißlingen im Turngau Schwarzwald stattfindet, qualifiziert. Schwendi III erturnte sich Platz sechs und Schwendi II landete auf Platz neun.