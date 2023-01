Schwendi präsentiert Kinderbild bei Turn-Gala

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„For a Wonderful World“ – so lautete das Motto der diesjährigen Turn-Gala, die vom Badischen und Schwäbischen Turnerbund an zwölf Veranstaltungsorten in Baden-Württemberg organisiert wurde. In der internationalen Show brachten Sportler der beiden Verbände, aber auch professionellen Künstler, einen bunten Mix aus Turnen, Tanz, Akrobatik und Comedy auf die Bühne. Eine farbenfrohe Veranstaltung mit Nummern wie Breakdance, Sport- und Handstandakrobatik, Lichteffekte mit LED-Flügeln, rhythmische Sportgymnastik und Einrad-Kunststücke.

Ebenfalls dabei waren die Kinder der Turnabteilung der Sportfreunde Schwendi, die zum ersten Mal auf einer so großen Bühne standen. An jedem der Veranstaltungsorte präsentierte eine regionale Kindergruppe die Bewegungsvielfalt des Kinderturnens zu einer teilweise vorgegebenen Choreografie mit buntem Schwungtuch zur Musik „Wünsch dir was“. Die Kinder der SFS durften das Kinderbild bei der Turn-Gala in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm sowie in der Oberschwabenhalle in Ravensburg aufführen. Seit den Herbstferien bereiteten sich deshalb 30 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 15 Jahren begeistert auf diesen Auftritt vor einem so großen Publikum vor.

Trotz bester Vorbereitung war die Aufregung an den Abenden der beiden Shows groß. Davon war auf der Bühne allerdings nichts mehr zu spüren und die Kinder meisterten ihren Auftritt jeweils zu Beginn der Show mit Bravour. Vom Publikum wurden sie dafür mit reichlich Applaus bedacht und konnten danach befreit die Darbietungen der anderen Künstler genießen. Die beeindruckende Aufführung des National Danish Performance Team auf der Airtrack-Bahn und dem Mini-Trampolin hatte es den Kindern besonders angetan.

Als Highlight konnten sie die Künstler hinter der Bühne ganz nah erleben und Autogramme ergattern. Beim großen Finale standen dann alle Akteure noch einmal auf der Fläche und wurden vom Publikum minutenlang gefeiert und beklatscht. Die gemeinsame La-Ola-Welle von Zuschauern und Akteuren bildete der Abschluss eines unvergesslichen Abends.