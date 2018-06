Schwarz läuft auf Platz drei

TSV-Laupheim-Athlet und Langstreckenspezialist Alexander Schwarz hat beim 43. internationalen Bodensee Marathon in Kressbronn wieder Marathonluft geschnuppert. Die Laufveranstaltung ist eine der ältesten in Deutschland und wird vom TV Kressbronn veranstaltet.

Nachdem einige Jahre die Marathondistanz ausgesetzt wurde, ist die 42,2 Kilometer lange Königsdisziplin seit 2013 wieder im Programm aufgenommen. Start und Ziel sind in der Kressbronner Ortsmitte gelegen, wo um 12 Uhr der Startschuss erfolgte.

Alexander Schwarz hatte sich vorgenommen, auf eine Zielzeit von 2:59 Stunden anzulaufen. Überraschenderweise nahm der Laupheimer mit seinem angeschlagenen Tempo die führende Position ein. Nach zwei Kilometern wurden dann die Positionen gewechselt und Schwarz positionierte sich in einer Vierergruppe. Die Strecke verläuft nach Betznau hinaus an die Argen, dort ging es am Fluss entlang für zirka zehn Kilometer. Die Zehn-Kilometermarke passierte Schwarz im Zeitplan nach 42:01 Minuten. Danach ging es wieder zurück in die Ortsmitte von Kressbronn, um die erste Runde, also die Halbmarathondistanz, abzuschließen. Auch hier war Schwarz mit 1:28:52 Stunden, auf Position vier liegend, gut im selbst gesteckten Zeitplan unterwegs. Nun ging es erneut an die Argen hinaus, hier wechselt der Belag von Asphalt auf Schotter. Nach zirka 25 Laufkilometern wurden die ersten Halbmarathonläufer eingeholt. Der Start des Halbmarathons erfolgte eine Stunde später.

Bis Kilometer 35 lagen die fünf Kilometersplitzeiten des Laupheimers konstant bei 21 Minuten. Auf den letzten sieben Kilometern wurde es für den TSV-Athleten schwer, das Solltempo zu halten.

Nach 2:57:15 Stunden hat Alexander Schwarz als Gesamtdritter unter 85 Finishern das Ziel erreicht. Damit kann der Laupheimer zufrieden sein, denn er bleibt auch bei seinem 14. Marathon unter der magischen Dreistundenmarke. Ende Oktober startet Schwarz beim Frankfurt-Marathon. Auf dem schnellen Kurs durch die Mainmetropole möchte er seine Sub-Dreistunden-Serie fortsetzen.

Als weiterer Laupheimer war Claus Striebel beim Halbmarathon am Start. Er finishte das Rennen nach 1:58:33 Stunden und belegt damit den fünften Platz in seiner Altersklasse.