Schwäbischer Mountainbike-Nachwuchs unterwegs in Tirol

„Serfaus-Fiss-Ladis“ – Begriffe die gemeinhin mit Wintersport in Verbindung gebracht werden. Doch längst hat das traditionelle Skigebiet mehr zu bieten als schneereiche Skipisten im Winter.

Der Besuch des in der Tourismusregion um die Sonnenterrasse gelegenen Bikeparks SFL ist für den Nachwuchs der Mountainbikerinnen und -biker des SV Sulmetingen und des TSV Laupheim inzwischen ein fester Bestandteil des Jahresprogramms. So brach die von den beiden Vereinen gemeinsam organisierte Gruppe auch in diesem Sommer wieder auf, um die rasanten Parcours und Abfahrten in den Tiroler Alpen zu erleben.

An drei Tagen konnten die 5 Betreuer und 16 Nachwuchs-Bikerinnen und -biker im Alter zwischen zehn und 16 Jahren die Beherrschung des Mountainbikes trainieren und den physikalischen Gesetzen trotzen. Besonders erfreulich ist, dass in dieser Zeit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre fahrtechnischen Fähigkeiten steigern konnten.

Ein besonderes Highlight war der Ausflug zur 2400 Meter hoch gelegenen Bergstation am Schönjoch. Der „Aufstieg“ erfolgte mit der Schönjochbahn, bergabwärts ging es dann auf dem Mountainbike über den Jochtrail.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch die Betreuer blicken auf eine ereignisreiche und actiongeladene Zeit zurück in der vor allem der Spaß nicht zu kurz kam. So ist es auch keine große Überraschung, dass auch für die nächste Saison 2023 der Besuch des Bikeparks bereits wieder fest im Programm der beiden Sportvereine eingeplant ist.