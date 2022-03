Schulkinder turnen am „Glompigen“ munter durch die Sporthalle

Einen bunten Schultag haben die Schülerinnen und Schüler der Ivo-Schaible-Schule am „Glombigen Donnerstag“ erlebt.

Die Turnhalle der Schule verwandelte sich an diesem Tag in eine kunterbunte Bewegungslandschaft voller schweißtreibender Stationen. Es konnte gerutscht, gesprungen und geklettert werden. Mit großer Begeisterung probierten die Schulkinder das Kletternetz aus. Das Bällebad bestand aus bunten Luftballons, die zum Spielen einluden. Herausfordernde Parcours aus allen Sportgeräten, die die Turnhalle hergab, wurden von den Kindern bravourös bezwungen.

Die Kinder zogen sich jeweils in einer Farbe an. Alle Kinder der ersten Klasse trugen Gelb, die Zweitklässler waren in Rot gekleidet, die Drittklässler in Grün, und die Kinder der vierten Klasse tobten in blauer Kleidung durch die Halle. So konnten sich alle Kinder nochmals richtig fit für die Schulfasnet am nächsten Tag machen.

Am Ende hatten alle rote Gesichter vom Toben und Bewegen, und es waren sich alle einig: „Das war toll und hat jede Menge Spaß gemacht!“