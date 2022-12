Schulentscheid im Vorlesewettbewerb 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn Wölfe heulen, wird es spannend. Wenn Menschen sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln, dann beginnt ein Abenteuer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Vorlesewettbewerbs am Carl-Laemmle-Gymnasium wählten sich in der ersten Staffel vor allem Jugendromane über Menschen, die über diese besondere Begabung verfügen.

In der zweiten Staffel mussten sie dann den Fremdtext „Alabama Moon“ von Watt Key, ohne den Text vorher geübt zu haben, vortragen. Noah Knoll aus der Klasse 6d konnte die Jurorinnen und Juroren Cornelia Feile, Birgit Gnoyke, Katharina Maier, Ulf Peterssohn, Nadine Welser, alle Lehrerinnen und Lehrer am CLG, die Schulbibliothekarin Carola Cwienczek sowie die Schülerin Lea Amann aus dem Jahrgang 11 letztlich von seiner Fähigkeit, literarische Texte atmosphärisch und sicher vorzutragen, überzeugen. Der Titel, den der Sieger des Schulentscheids in der ersten Staffel wählte, stammt von Katja Brandis und hat den Titel „Woodwalkers“.

Aber auch die anderen Vorleser zeigten beachtliche Fähigkeiten in der Kunst, Romantexten durch Betonung und flüssigen Vortrag Leben einzuhauchen. Die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs waren Isabelle Taubert (6a), Carolin Köstler (6b), Tom Knoll (6c) und Annabelle Kahle (6e). Auch sie erhielten eine Urkunde und als Geschenk einen Gutschein. Insgesamt 123 Schülerinnen und Schüler aus allen sechs Jahrgängen des Carl-Laemmle-Gymnasiums beteiligten sich an dem diesjährigen Vorlesewettbewerb. Er findet jedes Jahr statt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.