Schülerinnen und Schüler diskutieren mit Josef Rief

Seit 2007 findet jährlich der „EU-Projekttag an Schulen“ der Bundesregierung statt. Damit soll bei jungen Menschen für Europa geworben werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Biberacher Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) hervor, der in diesem Rahmen die Friedrich-Adler-Realschule besuchte und mit den fünf Abschlussklassen diskutierte.

Themen waren laut Pressemitteilung etwa die Arbeit des Europäischen Parlaments, die Aufgaben des Deutschen Bundestags, der Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierenden Folgen, die Auswirkungen der französischen Präsidentschaftswahlen auf Deutschland und Europa sowie die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik und ihrer Nato-Verbündeten.

„Wir müssen alles tun, um unsere Verteidigungsfähigkeit rasch zu erhöhen. Wir dürfen nicht in den Krieg hineingezogen werden“, wird Rief in der Mitteilung zitiert. „Gleichzeitig sollten wir alles tun, um der Ukraine militärisch zu helfen, aber auch humanitär zu unterstützen.“

Putin dürfe keinen Vorteil aus dem Ukraine-Überfall ziehen, sonst gehe der Krieg weiter und werde zwangsläufig die Nato und damit Deutschland erreichen. Auch die Energiepolitik mit der hohen Abhängigkeit von Russland und die Ernährungssituation durch wegbrechende Getreidelieferungen aus der Ukraine waren Aspekte.

Neben weltpolitischen Themen interessierten sich die Schülerinnen und Schüler laut Pressemitteilung auch für den Alltag eines Bundestagsabgeordneten und welche Rolle dafür die Nähe zu den Wählern spiele, um deren Sorgen und Nöte zu verstehen.

Rief dankte in diesem Zusammenhang allen Klassensprechern für ihre Tätigkeit und appellierte an alle Schüler in Zukunft Verantwortung in Laupheim und den umliegenden Gemeinden zu übernehmen. Sei es in Vereinen, in Ortschafts- und Gemeinderäten oder im Kreistag. Jeder solle seine Möglichkeiten zum Wohle aller Bürger zur Verfügung stellen, um das Bestmöglichste für die Menschen in seinem Heimatort zu erreichen.

Zudem traf sich der CDU-Politiker laut Pressemitteilung mit Rektorin Petra Schänzle und Konrektor Martin Löffler zu einem kurzen Gespräch über die aktuelle Situation der Schule und die Besonderheiten vor Ort.