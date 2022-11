Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

25 Grundschüler*innen sitzen in einem verdunkelten Raum. Vor ihnen ein selbst gebasteltes Erde-Mond-System. Gemeinsam mit Grundschullehrerin Nicole Stökler erarbeiten die Kinder dabei ganz praktisch, wie Tag- und Nacht oder die Jahreszeiten entstehen. Anschließend geht es in die Kuppel des Planetariums, wo die Show „Unser Blauer Planet“ auf die Klasse wartet. Dieses Workshop-Angebot bietet das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg seit September am Planetarium Laupheim. „Schulklassen aus Laupheim und der Umgebung bieten wir einen ganzen Vormittag lang ein tolles Programm“, so Standortleiter Rolf Stökler. Dabei betont er, dass das Angebot für die Schulen und Kinder völlig kostenlos ist. „Wir können dies aufgrund unserer Kooperation zwischen Planetarium und SFZ so anbieten“, erklärt Stökler. Gerade in der heutigen Zeit, in der Ausflüge für immer mehr Familien eine finanzielle Herausforderung darstellen, sei dies auch ein sozialer Mehrwert am Schulstandort Laupheim, so Stökler.

Möglich wird das Angebot auch durch die Zuweisung von weiteren Lehrerstunden über das SFZ. Bereits im vergangenen Schuljahr konnte dadurch mit Natalya Wenzlawsky der Bereich Robotics mit in das Angebot aufgenommen werden und erfährt seither regen Zulauf. „Die Kooperation zwischen SFZ und Realschule wird aktuell mit knapp 10000 Euro durch die Vector-Stiftung gefördert“, freut sich Stökler. Geplant sind Anschaffungen, um das große Interesse der Schüler*innen in diesem Bereich des MINT-Angebotes abzudecken. Auch aktuelle Themen wie „Klimawandel“ und „Energiesparen“ werden in das Portfolio des Laupheimer SFZ aufgenommen. „Wir freuen uns, dass wir für einen fünfstelligen Betrag Klimakoffer und tolle Experimente zum Energiesparen anschaffen können, die wir über das SFZ am Planetarium den Laupheimer Schulen ab 2023 zur Verfügung stellen werden“, so Rolf Stökler.

Um die finanziellen Ressourcen und Lehrerstunden in Laupheim halten zu können, sei jedoch zwingend ein Ausbau der Räumlichkeiten für das SFZ am Planetarium notwendig. „Die räumliche Situation ist extrem schwierig“, beschreibt Michael Roosz vom Vorstand der Volkssternwarte die Lage. Seit 2017 sei man deshalb intensiv im Dialog mit der Stadt Laupheim. „Wir hoffen, nach all den Jahren und vielen Gesprächen auf ein Bekenntnis der Stadt Laupheim und der Gremien zum SFZ-Standort Laupheim“, betont Roosz.