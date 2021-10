Schülerforschungszentrum setzt 30 Anfragen Jugendlicher um

Wie können wir das Problem der Lichtverschmutzung durch intelligente Laternen lösen? Wie programmiere ich eine App zur Erkennung von Meteoriten? Mehr als 70 Anfragen von interessierten Jugendlichen verzeichnet der Stützpunkt des Schülerforschungszentrums am Laupheimer Planetarium zu diesen und weiteren Themen.

„Gut 30 davon konnten wir entweder in langfristigen Projekten oder in Workshops unterbringen“, sagt Standortleiter Rolf Stökler. Man merke, dass sich viele Kinder und Jugendliche nach solchen Angeboten sehnen. Insbesondere aber die guten Kontakte zu den Laupheimer Schulen machten sich immer mehr bemerkbar. „Praktisch alle Jugendlichen sind aus Laupheim oder der Umgebung“, so Stökler.

Robotics als weiteres Feld

Neben Projekten und Workshops rund um die Astronomie und die Geo- und Raumwissenschaften bietet der Stützpunkt in Laupheim seit September auch Robotics als weiteres Feld. „Außerdem bieten wir Workshops für Jugendliche rund um das Programmieren mit Python an und arbeiten an der Konzeption von Angeboten rund um das Klimageschehen“, erklärt Stökler. Der begrenzende Faktor liegt nach wie vor in den Räumlichkeiten des Planetariums. „Wir möchten keine Kinder fortschicken und arbeiten deshalb aktuell sehr intensiv an einer Lösung mit der Stadt“, sagt Michael Roosz vom Vorstand des Planetariums.