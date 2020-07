Schüler und Lehrer der Musikschule Gregorianum spielen in der Stadt

Die Musikschule Gregorianum hat sich ein besonderes musikalisches Projekt überlegt, bei dem ihre Schüler ihr Können zeigen und zugleich Passanten in den Straßen Laupheims unterhalten können.

Was tun, wenn wegen Corona Schülervorspiele ausfallen, Konzerte gestrichen werden mussten und trotzdem der Wunsch da ist, vor Publikum aufzutreten? Auf diese Frage haben Schüler und Lehrer der Musikschule Gregorianum eine kreative Antwort gefunden: Sie gehen auf die Straßen Laupheims und spielen dort.

Von Mozart bis Queen

Und so erklingt am Samstag, 25. Juli, zwischen 10 und 12 Uhr an verschieden Orten in der Innenstadt Musik aus den unterschiedlichsten Epochen und Genres. Das Programm der „kleinen Straßenmusik“ reicht von Pachelbel und Mozart bis hin zu Volksliedern und modernen Pop- und Rockstücken, zum Beispiel von Queen, dargeboten von kleinen Streicher- und Bläserensembles und Schlagzeug.

Musik für alle Menschen

„Im Vordergrund stehen der Spaß und die Freude daran, im Freien, in der Heimatstadt für Familien, Freunde und alle Menschen Musik zu machen“, sagt Petr Hemmer, Violinlehrer und Musikschulorchester-Dirigent, der die Straßenmusik organisiert.

Hier wird gespielt

An folgenden Orten sind die jungen Straßenmusikerinnen und -musiker zu finden: vor dem Rathaus (10 Uhr bis 10.30 Uhr), zwischen Modehaus Hofmann und 7-Schwaben-Apotheke (10.30 Uhr bis 11 Uhr), beim Katholischen Gemeindezentrum (11 Uhr bis 11.30 Uhr) und vor der Schranne (11.30 Uhr bis 12 Uhr).