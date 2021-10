Schüler über Ausstellung zum Konzentrationslager: „Das Nicht-Vergessen ist von größter Wichtigkeit“

Das Konzentrations-lager Auschwitz ist Thema einer Wanderausstellung, die zurzeit schulintern am Carl-Laemmle-Gymnasium gezeigt wird. Frederic Schenkel aus der Klassenstufe 12, der unter anderem Geschichte als Leistungsfach gewählt hat, schildert im folgenden Beitrag, was ihn beim Studium der Schautafeln bewegt hat – und warum solche Ausstellungen gerade für die junge Generation wichtig sind.

„Geschichte passt selten in Kästchen.“ Das sagte vor einigen Jahren mein Geschichtslehrer und meinte damit wohl, dass sich historische Ereignisse für ein gutes Verständnis nur schwer auf einen kleinen abgegrenzten Raum komprimieren lassen; zu komplex und vielfältig seien die Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten.

Umfangreiche Ausstellung beleuchtet die Hintergründe

Lässt sich Geschichte folglich also auf Schautafeln projizieren? Seit einiger Zeit dürfen sich Schülerinnen und Schüler des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim unter anderem mit dieser Frage auseinandersetzen. Grund dafür ist eine in einem Klassenzimmer aufgebaute Geschichtsausstellung mit dem Titel „German Nazi Death Camp Konzentrationslager Auschwitz“. Auf Materialien des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau basierend, vermitteln die Schautafeln die wichtigsten geschichtlichen Inhalte zum Konzentrationslager (K. L.) Auschwitz.

Im Vordergrund stehen hierbei die Motivation, ein solches Lager zu betreiben, sowie politische Hintergründe. Verschiedene Formen der Vernichtung, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Häftlinge, Widerstände und von außen gebotene Hilfeleistungen – auf all diese Dinge nimmt die Ausstellung Bezug. Separate Schautafeln gehen zusätzlich näher auf einzelne Opfergruppen des Konzentrationslagers ein: Frauen, Kinder, sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma. Ergänzt werden die Informationstexte der Wanderausstellung durch zahlreiche Fotos und Dokumente, Aussagen von Zeitzeugen und Betroffenen.

Beginn der Lagerzeit: 14. Juni 1940

Das Konzentrationslager Auschwitz steht in gewisser Weise sinnbildlich für das Schicksal der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Infolge des Angriffes Nazi-Deutschlands auf Polen im September 1939 und der daraus resultierenden Niederlage der Polen wurden die polnischen Westgebiete in das Deutsche Reich eingegliedert, darunter auch die Stadt Oswiecim, die, wie auch das Lager, den Namen Auschwitz bekam. Das K. L. Auschwitz avancierte nach mehreren Erweiterungen zum größten im „Dritten Reich“ gebauten KZ.

Der Beginn der Lagerzeit wird auf den 14. Juni 1940 datiert. An diesem Tag wurden 728 polnische politische Gefangene interniert. Bis Mitte des Jahres 1942 stellten die polnischen Gefangenen die Mehrheit in Auschwitz dar, ehe die Nationalsozialisten Juden in Massentransporten dorthin deportierten. Insgesamt wurden in den Jahren 1940 bis 1945 etwa 1,3 Millionen Menschen nach Auschwitz gebracht, davon 1,1 Millionen Juden – die geschätzten Todeszahlen liegen bei 1,1 Millionen Menschen. Am 27. Januar 2020 jährte sich die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal.

Schockierende Anblicke

Die Ausstellung gibt über die Lebensbedingungen im Lager Aufschluss: Exekutionen, Lagerstrafen, geringe Verpflegung, Gaskammern, Raub, Krankheiten, Sterblichkeit. Ein Zitat des Häftlings Lejb Langfus schildert das Grauen: „Es wurden so viele hineingepresst, [wie nur ging]. Schwer sich vorzustellen, dass in einem so kleinen [Raum] so viele Menschen Platz fanden. Derjenige, der nicht hingehen wollte, wurde […] erschossen oder von Hunden zerfleischt. […] Dann wurden alle Türen hermetisch verschlossen und durch eine kleine Luke in der Decke Gas hineingeworfen. Die im Inneren eingesperrten Menschen konnten schon nichts mehr tun. Also schrien sie nur mit bitterlich kläglichen Stimmen. Andere klagten mit Stimmen voll Verzweiflung, noch andere schluchzten krampfhaft und es erhob sich ein grauenvolles Weinen.“

Auch wir besuchten, mit Stift und Block in der Hand, als Geschichte-Leistungskurs für eine Doppelstunde die Ausstellung. Was mir persönlich besonders hängen geblieben ist? Wenn ich mich entscheiden müsste, wären es wohl die Fotografien der Menschen, an denen pseudomedizinische Experimente durchgeführt wurden – ein schockierender Anblick.

Unsere Generation ist weit weg vom Krieg. Frederic Schenkel

Die anschließende Diskussionsrunde im Klassenzimmer hatte von einer Frage, ob dieses Thema auch in der nächsten Klausur dran käme, bis hin zu positiver wie negativer Kritik vieles zu bieten: Die Ausstellung gebe einen guten Überblick und zeige anschaulich, verständlich und übersichtlich die historischen Ereignisse auf; die zahlreichen Original-Dokumente würden den besonderen Reiz ausmachen; die ein oder andere Quelle sei so klein abgedruckt, dass sie schwer zu lesen sei.

Was sich bei mir selbst und ebenso in weiteren Gesprächen mit Mitschülern zeigte: Unsere Generation ist weit weg vom Krieg und wir haben auch kaum noch durch Verwandte einen direkten Bezug zum Zweiten Weltkrieg. So mag es vielleicht sehr schwer sein, sich in die Zeit zu versetzen und sich die Grausamkeit vorzustellen. Dies ist aber wohl auch ein weiterer Grund, warum die Ausstellung gerade für uns eine hohe Bedeutung hat: Sie trägt dazu bei, die Erinnerung an das Geschehene wachzuhalten. Auch wenn sie vielleicht keinen so beklemmenden Eindruck erzeugt, wie es bei Menschen der Fall wäre, die direkt vom Krieg betroffen waren.

Frederic Schenkel (17) ist angehender Abiturient am Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim; seine Leistungskurse sind Geschichte, Deutsch und Latein. Er ist Chefredakteur der 2020 am CLG gegründeten Schülerzeitung „Lehrzeile“. (Foto: Privat)

Ja, Geschichte passt vermutlich selten in Kästchen. Auf gut gemachte Schautafeln schon eher. Und dennoch wird auch die Ausstellung des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau uns allen – Gott sei Dank – nur in Ansätzen die Grausamkeiten offenlegen. Doch scheint gerade das Bewusstsein darüber und das „Nicht-Vergessen“ von größter Wichtigkeit – insbesondere für uns junge Menschen, für die diese schulinterne Ausstellung vorgesehen ist.