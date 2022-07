Schüler führen virtuell einen Handwerksbetrieb

863 Schülerinnen und Schüler haben zwischen Ostalb und Bodensee am landesweiten Schülerwettbewerb „MeisterPower“ teilgenommen. In diesem Online-Planspiel schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle der Chefin oder des Chefs eines virtuellen Handwerksbetriebs. Sie entscheiden, kalkulieren Angebote, planen Ressourcen, Material und Werkzeug sowie Auftragsarbeit und müssen gleichzeitig den Überblick über die Finanzen behalten. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben derzeit mehr als 140 Schulklassen Zugang zu diesem Planspiel. Das Lernprogramm wird beispielsweise im Landkreis Biberach am Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim genutzt, berichtet die Handwerkskammer Ulm in einem Presseschreiben.

Im Planspiel „MeisterPower“ treffen die Jugendlichen selbstständig unternehmerische Entscheidungen. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens ein möglichst gutes Betriebsergebnis zu erreichen. Im Wettbewerb können die Schüler sich selbst, ihre Nervenstärke, ihr Organisationstalent und ihre Vertriebskünste testen. Dadurch lernen sie ihre Fähigkeiten besser kennen und finden heraus, welcher Beruf zu ihnen passen könnte. Durch diese erste Berufsorientierung werden den Jugendlichen spielend wirtschaftliche Zusammenhänge näher gebracht und sie lernen, wie Handwerksbetriebe arbeiten und was Betriebsführung bedeutet.

Aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind in diesem Jahr die Realschule Erbach, die Realschule Ailingen und das Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim ausgezeichnet worden. „Es freut uns sehr, dass auch wir als Schule beim Planspiel erfolgreich sind. Das Handwerk bietet aktuell mehr denn je eine sehr gute Perspektive bei der Berufswahl junger Menschen“, sagt Schulleiterin Nicole Dolpp von der Realschule Erbach. Und Georg Arnold vom Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim ergänzt: „Schön, dass wieder zwei Schüler unseres Gymnasium unter den Preisträgern sind“. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller allgemeinbildenden Schulen der Klassenstufen sieben bis elf. Gewonnen haben in diesem Jahr im Niveau 1 (Klassen sieben bis neun) Philipp Stumvoll und Timo Schädle von der Realschule Erbach, Denis Schmid von der Realschule Ailingen sowie Lena Reichert und Stefanie Bille vom Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim. Im Niveau 2 (Klassen zehn und elf) komplettieren Jan Knöpfle, Nicolas Grimm und Robin Unsöld das Siegertreppchen – allesamt von der Realschule Erbach. Die Sieger bekommen Urkunden und Sachpreise im Gesamtwert von über 7000 Euro.