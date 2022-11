Schüler bauen bei Demenz-Projekt Berührungsängste ab

Berührungsängste nehmen: Das ist das Ziel einer Aktion im Rahmen der Projekttage der Friedrich-Uhlmann-Schule (FUS) in Laupheim gewesen. „Zu Beginn waren die Schüler sehr zurückhaltend. Sie haben sich in einer ganz anderen Welt wiedergefunden“, erzählt Monika Adolph, Pflegedienstleiterin der Sozialstation Laupheim-Schwendi, über die erste Begegnung der Schüler mit den demenzkranken Senioren der Betreuungsgruppe „Lichtblick“.

Doch die erste Hemmschwelle habe sich schnell abgebaut: „Nach einer Weile sind sie auf die Senioren zugegangen und haben mit ihnen ein Gespräch begonnen, beispielsweise gefragt, warum sie hier seien. Die Senioren wiederum fragten nach, was die Schüler später mal beruflich machen wollen und konnten dabei den ein oder anderen Tipp geben“, sagt Monika Adolph. Im Verlauf des Tages frühstückten Schüler und Senioren zusammen, malten, spielten Bingo, bastelten und kochten.

Zu Beginn wenig Interesse für das Thema Demenz

Stattgefunden hat der Begegnungstag Ende Oktober im Zuge der Projekttage der FUS. Monika Adolph erzählt, sie habe am Tag zuvor bereits an der Schule mit den 19 Schülern im Alter zwischen 13 und 16 Jahren über Demenz gesprochen und sie auf den Besuch vorbereitet. „Als ich an der Schule war, hatte ich zuerst den Eindruck, dass es nicht ankommt“, sagt die Pflegedienstleiterin. Ihr Eindruck: „Manche Schüler hatten gar keine Lust, etwas über Demenz zu lernen. Erst als ich darüber gesprochen habe, dass auch junge Menschen von Demenz betroffen sein können, weckte ich ihr Interesse und sie stellten viele Fragen, beispielsweise ob Menschen mit Demenz durch ihre Erkrankung Schmerzen haben.“

An der Organisation beteiligt sei zudem FUS-Lehrerin Doreen Xeller gewesen, die mit den Schülern den Besuch der Sozialstation vorbereitet habe. „Als sie mich gefragt hat, ob ich interessiert bin, bei diesem Projekt mitzuwirken, habe ich sofort zugesagt“, sagt Monika Adolph.

Vorbereitung auf den Pflegeberuf ist wichtig

Denn: Aufklärung über das Thema Demenz gehört zum Beruf von Monika Adolph. Die Betreuungsgruppe „Lichtblick“ gründete sie vor fünf Jahren, um demenzkranke und einsame Senioren zu unterstützen. Für Monika Adolph ist es eine Herzensangelegenheit. „Die Pflege ist mein Baby“, sagt sie. „Die Menschen geben mir so viel.“ Das sei auch der Grund, weshalb sie seit 34 Jahren in der Pflege arbeite.

Damit sich auch andere Menschen künftig mehr für den Pflegeberuf begeistern können, erhofft sich Monika Adolph, Jugendlichen durch solche Projekte einen Zugang zur Pflege zu ermöglichen. „Man muss auf die Pflege vorbereitet werden“, erklärt sie. „Es ist wichtig, auch wenn die Pflege anstrengend und für junge Menschen schlecht bezahlt ist. Die älteren Menschen sind so dankbar, wenn sich jemand um sie kümmert, das gibt mir viel zurück.“

Nachhaltige Erinnerungen bleiben

Sie ist sich sicher, dass der Begegnungstag den Jugendlichen in Erinnerung bleiben wird. Einige Schüler hätten danach sogar beschlossen, ein Praktikum auf der Sozialstation zu absolvieren. Auch einen Brief habe sie von den Schülern bekommen, in welchem sie sich für den Tag mit den Senioren bedankten. Und auch die demenzkranken Senioren würden sich noch ein bisschen an das Treffen mit den jungen Besuchern erinnern, so Monika Adolph.

Zudem hat die Pflegedienstleiterin den Plan gefasst, eine Arbeitsgruppe an der FUS zu gründen, um künftig Jung und Alt regelmäßiger zusammenzubringen, Berührungsängste abzubauen und Nähe zuzulassen. „Möglicherweise ist das auch wieder eine Bereicherung für die Pflege in der Zukunft.“