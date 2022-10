Schreinern wie die Profis: Laupheimer Realschüler bauen Möbel für die Schule

Wer die Friedrich-Adler-Realschule (FARS) betritt, dem könnte im Eingangsbereich eine Bäckertheke aus hellem Holz auffallen – vielleicht aber auch nicht: Denn obwohl das Möbelstück von Schülern gebaut wurde, sieht es aus wie vom Profi geschreinert. Neben der Bäckertheke fertigt die Möbelbau-AG der FARS auch Schränke, Schubladen oder Bänke an – je nach Bedarf. Ein Angebot, das in dieser Professionalität an Schulen einzigartig sein dürfte.

Schubladen und Schränke gehören zum Spezialgebiet der Möbelbau-AG. (Foto: Andreas Erhard)

Vor fünf Jahren rief Andreas Erhard, Schreinermeister und Realschullehrer, die Arbeitsgemeinschaft ins Leben. „Es ist fast wie eine kleine Firma“, berichtet Erhard. Der 49-jährige baut seit fünf Jahren im Rahmen der Möbelbau-AG mit Schülern zusammen Einrichtungen für die Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim. Erhard selbst ist Schreinermeister, hat zudem aber auch ein Lehramtsstudium absolviert und unterrichtet seit acht Jahren an der Realschule die Fächer Technik und Sport. Aktuell sind vier Jungen aus der achten Klasse Teil der AG.

Ein neuer Schrank im Klassenzimmer. (Foto: Andreas Erhard)

Wie die AG ermöglicht wird

„Die Schule hatte neue Eckbänke bekommen. Da habe ich mir gedacht: Das kann ich auch mit Schülern bauen“, erinnert sich Erhard an die Anfänge der Möbelbau-AG. Dass nach fünf Jahren zahlreiche Einrichtungen für die Schule hergestellt werden konnten, freut den Lehrer außerordentlich. „Für die Schüler ist das eine super Berufserfahrung zusätzlich zum Unterricht“, glaubt er.

Eines der ersten Projekte der Möbelbau-AG: Die neuen Fronten für die Vitrine im ersten Stock. (Foto: Andreas Erhard)

Unterstützt werde seine AG durch eine befreundete Schreinerei, die ihren Maschinenpark zur Verfügung stelle. „Dort bereite ich Teile vor und bringe sie zugeschnitten mit“, sagt Erhard. Seine Schüler verarbeiten die Teile dann in den Technikräumen der Realschule in der Rabenstraße. Zudem kann die Schule das Material über diese Schreinerei zu einem fairen Preis bestellen. „Auch das ist ein Grund, warum es eine Möbelbau-AG an Schulen so nicht nochmal gibt“, erklärt Erhard. „Den meisten Schulen fehlen die Räumlichkeiten und die finanziellen Mittel.“

Von der Skizze zur fertigen Vitrine

Es sei ein gutes Gefühl, wenn man durch die Schule laufe und seine eigenen Möbel sehe, sind sich seine Schüler einig. Erhard gebe ihnen Anleitungen und sie lernten dazu. Besonders stolz sind sie auf die neue Bäckertheke im Eingangsbereich der Realschule. „Wir hatten früher eine alte, schäbige Theke“, sagt Erhard. „So läuft das dann meistens ab: Ich sehe etwas, was mir nicht gefällt und gehe das Projekt dann mit den Schülern gemeinsam an.“

Zuvor entwirft er meist eine handschriftliche Skizze, die er dann mit Schulleiterin Petra Schänzle bespricht. „Seitens der Schulleitung erfahren wir nur Unterstützung“, berichtet der 49-Jährige. Zudem hat er den Eindruck, dass die in seiner AG hergestellten Möbel von Schülerinnen und Schülern mehr geachtet werden. „Die weiße Vitrine im ersten Stock gibt es nun schon seit fünf Jahren und sie ist immer noch nicht bemalt worden“, erklärt er. „Meine Schüler passen auch selbst auf, dass den Möbeln nichts passiert.“

Mobil aus fünf Einzelstücken zusammengesetzt: Die neue Bäckertheke im Eingangsbereich. Bei Bedarf kann sie auch verschoben werden. (Foto: Andreas Erhard)

Weitere Pläne für dieses Schuljahr

Am Bau der Vitrine sei ein ehemaliger Schüler beteiligt gewesen, der heute selbst Schreinergeselle sei, so Erhard. Auch drei seiner vier aktuellen AG-Teilnehmer können sich einen Beruf als Schreiner vorstellen und freuen sich über die praktische Erfahrung, die ihnen der Lehrer vermittelt. Die Treffen finden einmal die Woche statt. Meist stellen sie innerhalb eines halben Schuljahrs ein neues Möbelstück her. Für das aktuelle Schuljahr seien noch Einbauschränke geplant, ebenso wie der Umbau des Kopierraums mit neuen Rückwänden und einem Schreibtisch.

Techniklehrer Andreas Erhard (Mitte) zusammen mit seinem vierköpfigen Schreiner-Team: (von links) Kevin, Theo, Jonah und Finn; hier in einem der Technikräume der Friedrich-Adler-Realschule. (Foto: Frederic Schenkel)

Unterstützung für die Ukraine

Und nicht nur für die Schule werkelt die Möbelbau-AG: So hätten sie Dekorations-Herzchen aus Holz gebastelt, die dann von Kunstlehrern bemalt worden seien, so Erhard. Auch die anderen Techniklehrer seien in dieses Projekt eingestiegen. Der Erlös von rund 2350 Euro auf dem Laupheimer Markt sei in die Ukraine gespendet worden.

Skizzen des Schreinermeisters Erhard. (Foto: Andreas Erhard)

Ein Grund mehr für Erhard zu versichern, dass er die Möbelbau-AG weiterhin leiten will. „Für mich ist das eine Herzenssache“, sagt er. „Mein Ziel ist, dass man die Möbel sieht und nicht merkt, dass sie von Schülern gebaut worden sind. Vielmehr soll mal denken, dass es von professionellen Schreinern hergestellt worden ist.“